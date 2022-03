Πολιτική

Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Τι συζήτησε με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την πεποίθησή του ότι η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και πως συμφωνήθηκε Ελλάδα και Τουρκία να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, ως δύο χώρες - σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησής του με την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, στην Κωνσταντινούπολη.

Στη συνάντηση με την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο εξέφρασα τη συγκίνησή μου για την ευκαιρία που μου δόθηκε σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, να βρεθώ μαζί του στην κοίτη της Ορθοδοξίας, στο Φανάρι, ενώ τον ενημέρωσα για τη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Ερντογάν. pic.twitter.com/DgAtHGHuRT — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 13, 2022

Κατά την έναρξη της συνάντησης, έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παναγιώτατε, καταρχάς να σας πω πόσο χάρηκα και πόσο συγκινήθηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, να βρεθώ στην κοίτη της Ορθοδοξίας, μαζί σας, στο Φανάρι. ‘Hταν πράγματι για εμένα μία ξεχωριστή στιγμή.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Και για εμάς μεγάλη χαρά και τιμή κ. Πρωθυπουργέ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τα λόγια ενότητας και ειρήνης που πρεσβεύει ο Χριστιανισμός, τόσο επίκαιρα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες εποχές τις οποίες διανύουμε. Όπως γνωρίζετε αμέσως μετά επισκέφθηκα τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μου παραθέσει το γεύμα με μία λαμπρή θέα του Βοσπόρου. Ήταν μία συνάντηση που έγινε πρέπει να σας πω σε καλό κλίμα. Ελπίζω ότι συμφωνήσαμε ότι αντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις ως ανθρωπότητα αλλά και ως δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αυτή την εποχή, που είναι πιο σημαντικό να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν και λιγότερο σε αυτά που μας χωρίζουν. Προφανώς επαναλάβαμε τις πάγιες εθνικές μας θέσεις, δώσαμε, όμως, έμφαση στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας κυρίως στον τομέα της οικονομίας όπου νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μία σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες. Kαι εφόσον όλα πάνε καλά πιστεύω ότι θα μπορούμε να συγκαλέσουμε ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Ελλάδα πια,- είναι η σειρά μας να το διοργανώσουμε- με το καλό το φθινόπωρο. Οπότε νομίζω ότι ήταν μία ευκαιρία για μία πολύ ανοιχτή, πολύ ειλικρινή συζήτηση και πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια. Είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις μου γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλες διαφορές οι οποίες δεν γεφυρώνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια για τη βελτίωση των σχέσεών μας και κυρίως για να συνεργαστούμε στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις. Είδατε πάλι και σήμερα τραγικές εικόνες από την Ουκρανία με αμάχους να χάνουν τη ζωή τους. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν...

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Χτύπησαν και ναούς και μοναστήρια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δυστυχώς τίποτα δεν εξαιρείται της φρίκης του πολέμου.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Και εμείς, εξοχότατε, ως Οικουμενικό Πατριαρχείο χαιρόμεθα πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας για την συνπροσευχή μας το πρωί στον Πατριαρχικό ναό, αυτήν τη μεγάλη μέρα της Πίστεώς μας, αλλά χαιρόμεθα για την επικοινωνία που είχατε με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Πάντοτε λέμε ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αντίκτυπο και στη ζωή και τη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ στη χώρα πού βρίσκεται. Και αντίθετα οι κακές σχέσεις -που καμιά φορά συμβαίνει να υπάρχουν μεταξύ των δύο γειτόνων και συμμάχων χωρών- και αυτές έχουν αρνητικό φυσικά αντίκτυπο τον οποίον, όπως λέγει ο λαός μας, "αισθανόμεθα στο πετσί μας". Γι΄ αυτό κάθε βήμα που γίνεται για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και των δύο λαών, μάς γεμίζει από χαρά και από ικανοποίηση. Εμείς με αυτά τα αισθήματα ήρθαμε κοντά σας σε αυτό το σπίτι της Ελλάδος. Ευχόμεθα να έχετε καλή επιστροφή στην Ελλάδα και επιτυχία σε όλα τα επόμενα ταξίδια σας. Υπάρχει μία μεγάλη διεθνής κινητικότητα λόγω και του πολέμου φυσικά στην Ουκρανία και ευχόμεθα όλες οι προσπάθειές σας να είναι επιτυχείς και η συμβολή της Ελλάδος, όπως πάντοτε, να είναι προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της ευημερίας των ανθρώπων και των λαών.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην προεδρική κατοικία.

