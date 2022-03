Πολιτισμός

Πέθανε ο Γουίλιαμ Χαρτ

Θλίψη προκάλεσε σε συγγενείς, φίλους και θαυμαστές ο θάνατος του Γουίλιαμ Χερτ, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλια του.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γουίλιαμ Χαρτ, διάσημος για τους ρόλους σε πασίγνωστες ταινίες, όπως μεταξύ άλλων Η Μεγάλη Ανατριχίλα (The Big Chill, 1983), βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης (Kiss of the Spider Woman, 1985), πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 71 ετών, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

«Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Χερτ θρηνεί τον θάνατο του Γουίλιαμ Χαρτ, αγαπημένου πατέρα και οσκαρικού ηθοποιού, τη 13η Μαρτίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τα 72α γενέθλιά του», ανέφερε ανακοίνωση του γιου του, Γουίλ.

«Πέθανε ειρηνικά, πλαισιωμένος από την οικογένειά του, από φυσικά αίτια», αύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τον Μάιο του 2018, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο, πάντως ο γιος του δεν διευκρίνισε εάν αυτή ήταν η αιτία του θανάτου του.

