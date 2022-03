Ουκρανία - Καντίροφ: ο ηγέτης των Τσετσένων “πάτησε” στο Κίεβο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Tσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ διατείνεται πως βρίσκεται στo έδαφος της Ουκρανίας.

Ο ηγέτης της Ρωσικής Δημοκρατίας της Τσετσενίας, ο Ραμζάν Καντίροφ, προστατευόμενος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο έδαφος της Ουκρανίας, στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν την επίθεσή τους στη χώρα.

Ο κ. Καντίροφ, τον οποίο κατηγορούν μη κυβερνητικές οργανώσεις για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δημοκρατία του, στον Καύκασο, μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram βίντεο στο οποίο εικονίζεται με στρατιωτική περιβολή να μελετά σχέδια και χάρτες μαζί με στρατιωτικούς γύρω από τραπέζι σε αίθουσα.

Holyshit! Ramzan Kadyrov is actually in Ukraine, near Kiev!



Apparently, Ukrainian SF units are hunting for him and wants to capture him alive in order for him to stand trial in Hague for war crimes. #Kiev #Chechen #UkraineWar



pic.twitter.com/gA9EEgK9Fj