Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ζητά βοήθεια από την Κίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αίτημα του Κρεμλίνου στο Πεκίνο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Με κυρώσεις απειλούν την Κίνα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πως απαντά η σινική πλευρά στο “τελεσίγραφο” του Λευκού Οίκου.

Η προτεραιότητα της Κίνας είναι να εμποδίσει την τεταμένη κατάσταση στην Ουκρανία να βγει εκτός ελέγχου, ανακοίνωσε σήμερα η πρεσβεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι η Μόσχα ζήτησε από το Πεκίνο στρατιωτικό εξοπλισμό από τότε που άρχισε την εισβολή της.

«Η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία είναι πράγματι ανησυχητική», αναφέρει ο εκπρόσωπος Λιου Πενγκγιού σε ανακοίνωση, συμπληρώνοντας πως «η υψηλή προτεραιότητα τώρα είναι να αποτραπεί η κλιμάκωση της τεταμένης κατάστασης ή ακόμη και να βγει εκτός ελέγχου».

Η Ρωσία αποκαλεί τις ενέργειές της στην Ουκρανία «ειδική επιχείρηση».

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας Γιανγκ Τζιετσί στη Ρώμη τη Δευτέρα, προειδοποίησε το Πεκίνο ότι θα αντιμετωπίσει «με απόλυτη βεβαιότητα» συνέπειες, εάν βοηθήσει τη Μόσχα να αποφύγει τις βαριές κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία ζήτησε από την Κίνα στρατιωτικό εξοπλισμό από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, προκαλώντας ανησυχία στον Λευκό Οίκο ότι το Πεκίνο μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Δύσης να βοηθήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις να υπερασπιστούν τη χώρα τους, γράφουν στην κυριακάτικη έκδοσή τους οι εφημερίδες Financial Times, επικαλούμενες Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όταν ρωτήθηκε νωρίτερα για τις αναφορές αυτές, ο Λιου Πενγκγιού, ο εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, είπε «Δεν το έχω ακούσει ποτέ».

Ο εκπρόσωπος είπε ότι η Κίνα θεωρεί την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία «ανησυχητική» και πρόσθεσε «στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρηνική διευθέτηση της κρίσης».

Ο Λιου είπε επίσης ότι «θα πρέπει να καταβληθούν οι μεγαλύτερες κατά το δυνατόν προσπάθειες για τη στήριξη της Ρωσίας και της Ουκρανίας στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τη δύσκολη κατάσταση ώστε να επιτευχθεί ένα ειρηνικό αποτέλεσμα».

Russia has turned to ???? for military help, several influential editions (FT, NYT) reported. Against the background of an extremely failed ground operation in ????, RF reputation is nothing. But shaming RF, trying to find the strength somewhere (Belarus, CSTO, China) to destroy ?????