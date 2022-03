Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: Πως θα κάνουμε Πάσχα

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, εξήγησε γιατί η αναμνηστική δόση του εμβολίου είναι σημαντική. Τι είπε για τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Ματίνα Παγώνη, υπογράμμισε ότι η τρίτη δόση του εμβολίου είναι βασική για την προστασία απέναντι στον κορονοϊό και την παραλλαγή Όμικρον, όπως αποδεικνύει και νέα μελέτη, ενώ όσοι δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση του εμβολίου και προσβληθούν, το πιθανότερο είναι να περάσουν βαριά την ασθένεια.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων, η κυρία Παγώνη εκτίμησε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα έχει μειωθεί αρκετά μέχρι το Πάσχα και κατά συνέπεια τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν.

Σε ότι αφορά τις παρελάσεις, η κυρία Παγώνη είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι θα πρέπει να γίνουν όπως τον Οκτώβριο, χωρίς κόσμο δηλαδή, λόγω του υψηλού ακόμα αριθμού κρουσμάτων και του διψήφιου αριθμού θανάτων.

