Ουκρανία - Μαριούπολη: πέθανε η έγκυος από τον βομβαρδισμό στο μαιευτήριο (εικόνες)

Θρήνος και για το αγέννητο παιδί της γυναίκας, η οποιία βρισκόταν, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, στο μαιευτήριο που βομβάρδισαν οι ρωσικές δυνάμεις.

Πέιθανε η έγκυος που εμφανίζεται στην φωτογραφία, να μεταφέρεται απο διασώστες, μετά απο τον βομβαρδισμό απο ρωσικές δυνάμεις του μαιευτηρίου στην Μαριούπολη.

΄'Οπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, νεκρό είναι και το αγέννητο μωρό της άτυχης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε από την ρωσική επίθεση στο μαιευτήριο της ουκρανικής πόλης.

Η γυναίκα μετά την επίθεση της περασμένης Τετάρτης είχε μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η άτυχη γυναίκα που έφερε σοβαρά τραύματα φέρεται να ζήτησε από τους γιατρούς να σώσουν το παιδί της αδιαφορώντας για τη δική της ζωή. Οι γιατροί επιχείρησαν να φέρουν το μωρό στη ζωή με καισαρική τομή, αλλά αυτό γεννήθηκε νεκρό.

Pregnant woman and baby die after Russian bombing of maternity ward https://t.co/0s76Ol3QbH pic.twitter.com/NL7Z45TdTs — Daily Mail Online (@MailOnline) March 14, 2022

