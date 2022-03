Life

“Το Πρωινό” - Κοντομηνάς: ο Δημήτρης Λινός μιλά για θαύμα στην Εντατική (βίντεο)

Ο ιατρός μιλά για την κατάσταση του Δημήτρη Κοντομηνά το τελευταίο διάστημα, τις επισκέψεις που δεχόταν στο νοσοκομείο και την αναστροφή της υγείας του, προ καιρού, ενώ όλοι περίμεναν να πεθάνει σε λίγες ώρες.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», μίλησε ο διακεκριμένος ιατρός Δημήτρης Λινός, λίγες ώρες πριν από την εξόδιο ακολουθία του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά.

Ο ιατρός, που πριν από λίγους μήνες χειροτονήθηκε κληρικός, αναφέρθηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του επιχειρηματία, κατά τα οποία παρέμενε νοσηλευόμενος σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Όπως είπε, τα τελευταία δύο χρόνια, η επαφή του με τον κόσμο ήταν «μηδενική», καθώς οι συγγενείς του και οι γιατροί είχαν απαγορεύσει τις πολλές επισκέψεις, ενώ σημείωσε πως «χρειάστηκε να κάνουμε και τραχειοστομία, οπότε και τεχνικά δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε όμως το μυαλό μου, ήταν “εγκλωβισμένος” στο κορμί του».

Ο κ. Λινός περιέγραψε έναν «αστείο» περιστατικό, με έναν πολιτικό που είχε επισκεφθεί στο δωμάτιο του τον Δημήτρη Κοντομηνά και τον ρωτούσε ένα τον αναγνώριζε. Ο επιχειρηματίας του αποκρίθηκε ότι δεν τον θυμόταν ποιος ήταν, όμως όταν εκείνος αποχώρησε από τον χώρο, ο επιχειρηματίας εξομολογήθηκε στον ιατρό ότι θυμόταν τον άνδρα που εμφανίστηκε μπροστά του, αλλά προτιμούσε να τον αποφύγει, όπως του είπε.

Ακόμη, ο κ. Λινός περιέγραψε ένα θαύμα έγινε περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατο του επιχειρηματία, ενώ η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί πολύ. Όπως είπε, του απευθύνθηκε ως κληρικός και του είπε «Δημήτρη, θες να κοινωνήσεις; Σηκώθηκε, άνοιξε τα μάτια και μου λέει “ναι”. Πάω στην Μονάδα (ενν. Εντατική), φοράω το πετραχήλι μου και τον κοινωνώ και περιμένω να δω αν θα καταπιεί ο άνθρωπος, γιατί είχε και τραχειοστομία. Ανοίγει το στόμα του και καταπίνει με ηρεμία. Έφυγα και περίμενα μέχρι το βράδυ να είχε φύγει (ενν. από την ζωή)».

Ωστόσο, όπως περιέγραψε, του τηλεφώνησαν το βράδυ και του είπαν «τι έκανες στον Κοντομηνά και βελτιώθηκε η κατάσταση του;», προσθέτοντας ότι ενώ περίμεναν να πεθάνει, τελικώς ο Δημήτρης Κοντομηνάς επέστρεψε από την Εντατική στο δωμάτιο της κλινικής, όπου έζησε για ακόμη περίπου έναν μήνα.

«Αυτό ήταν το μεγαλείο και το δράμα μαζί, δεν έφυγε “φυτό” που λέμε, έφυγε ένας ζωντανός άνθρωπος», κατέληξε ο Δημήτρης Λινός.

