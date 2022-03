Παράξενα

UFO στην Επίδαυρο; Στο “Πρωινό” ο άνδρας που υποστηρίζει ότι το είδε μαζί με τον γιό του (βίντεο)

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο κ. Χρήστος Ταρσινός για την “επαφή” με το ιπτάμενο αντικείμενο και τις αντιδράσεις όταν προσπάθησαν να το προσεγγίσουν, όταν βρέθηκε σε χαμηλό ύψος.

Μυστήριο επικρατεί από το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Επιδαύρου, με τα έντονα φώτα που είδε ο κ. Χρήστος Ταρσινός, μαζί με τον γιό του, πάνω από το χωριό Αναστασοπουλέικα.

Όπως περιέγραψε στην εκπομπή «Το Πρωινό», πήγαινε με το αυτοκίνητο του, μαζί με το γιό του, από την Επίδαυρο προς το χωριό Λυγουριό, στην Αργολίδα, όταν είδαν από την γυάλινη οροφή του αυτοκινήτου τους να υπερίπταται ένα αντικείμενο.

Ο γιός του τον ρώτησε τι είναι και εκείνος του απάντησε πως είναι UFO, όπως είπε στον Γιώργο Λιάγκα και στην Φαίη Σκορδά, λέγοντας πως βρισκόταν σε ύψος 100-200 μέτρων και είχε πράσινα και κόκκινα φώτα, ενώ όπως τόνισε δεν ακουγόταν κάποια μηχανή ή άλλος θόρυβος να προέρχεται από το αντικείμενο αυτό, όπως θα συνέβαινε ένα ήταν πχ. ένα αεροσκάφος.

«Από το σημείο όπου το είδα την πρώτη φορά, πέρασα πάλι μετά από 5 λεπτά. Τότε το είδα σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων», είπε ο κ. Ταρσινός, σημειώνοντας πως δεν το απαθανάτισε με κάποιο κινητό.

Ως προς το μέγεθος του ιπτάμενου αντικειμένου, ο κ. Ταρσινός ανέφερε πως είχε τον όγκο ενός αυτοκινήτου.

Συμπλήρωσε πως κάλεσε τον ανιψιό του και έναν φίλο του, που σε λίγα λεπτά βρέθηκαν επί τόπου και ανέφερε ότι «αυτοί είδαν μόνο μια λάμψη. Εγώ το είδα ενώ κατέβαινε από τον ουρανό σε ένα χωριό δίπλα από εκεί που ήμασταν. Καλέσαμε την Αστυνομία και προσπαθήσαμε να το πλησιάσουμε, αλλά όσο πλησιάζαμε κοντά του, στα 200-300 μέτρα, αυτό μετακινείτο».

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά στην περιοχή τόσο της Επιδαύρου υπάρχουν αναφορές για Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ), όπως αποκαλούνται τα UFO στα ελληνικά. Μάλιστα, δημοσιεύματα προ δεκαετιών, αναφέρουν πως μάρτυρες ανάλογου γεγονότος είχαν γίνει, μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Βέγγος και ο Αλέξης Μινωτής.

