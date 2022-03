Οικονομία

ΣΕΒ – Σαουδική Αραβία: Σημαντικές επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες

Οι εξαγωγές της Ελλάδας στην Σαουδική Αραβία αυξήθηκαν κατά 105% το 2021 σε σύγκριση με το 2020 και το διμερές εμπόριο έφτασε τα 1,3 δισ. ευρώ.

Σημαντικές επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Σαουδικής Αραβίας προκύπτουν για τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως οι κατασκευές, τα φάρμακα, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και τα τρόφιμα εκτιμά ο ΣΕΒ. Επίσης, τονίζει, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για υπηρεσίες διαχείρισης υδάτινων πόρων, αποβλήτων και ενέργειας.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από την επιχειρηματική αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ, στις 12 με 14 Μαρτίου, με την υποστήριξη του ΣΕΒ .

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστας Φραγκογιάννης. Την αποστολή εκ μέρους του ΣΕΒ συνόδευσε ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Συμπρόεδρος του ελληνικού τμήματος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη «εκκίνηση» του νεοϊδρυθέντος Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, μια πρωτοβουλία του ΣΕΒ και της Συνομοσπονδίας των Επιμελητηρίων της Σαουδικής Αραβίας.

