Life

“The 2Night Show” με Τριαντάφυλλο και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ξεχωριστή παρέα θα μας κρατήσει συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το βράδυ της Δευτέρας, στον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Τριαντάφυλλο.

Σε μια εκπομπή που… «είναι όλα καταγεγραμμένα», ο αγαπημένος Ντάφι μιλάει για τα πάντα. Με ποιους τραγουδιστές και παρουσιαστές είχε παρεξηγηθεί στο παρελθόν και πώς είναι η σχέση τους σήμερα; Γιατί μπήκε στο «Survivor»; Με ποιον συμπαίκτη του δεν θέλει να έχει επαφές;

Τι έκανε, όσο ήταν μέσα στο παιχνίδι, και δεν άρεσε στη γυναίκα του; Πώς είναι η σχέση του με τον μονάκριβο γιο του και πώς θυμάται τα δικά του εφηβικά χρόνια που ήταν δύσκολα, καθώς έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 15 ετών; Τέλος, ο αγαπημένος Τριαντάφυλλος τραγουδάει το καινούργιο του τραγούδι, αλλά και τις μεγάλες του επιτυχίες, live στο στούντιο της εκπομπής!





Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. H ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για την εμπειρία της στη σκηνοθεσία και για τα νέα της επαγγελματικά σχέδια. Επίσης, θυμάται το γεγονός που την έφερε πιο κοντά με τον άντρα της ζωής της, τον Φάνη Μουρατίδη, και εξηγεί για ποιο λόγο υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που κάνουν την ίδια δουλειά.

Θα σκηνοθετούσε ποτέ τον Φάνη; Ποιος κάνει «κουμάντο» στο σπίτι; Γιατί αγαπάει την πεθερά της και πώς είναι να μεγαλώνει τους δύο έφηβους γιους της; Στη συνέχεια, μιλάει για τον ρόλο της στην ταινία «Ταξίδι στ’ αστέρια» και φυσικά περνάει από τον μικρό Σπύρο Ντούγια που του έχει ιδιαίτερη αδυναμία!

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γουίλιαμ Χερτ

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

ΕΝΦΙΑ: 8 στους 10 θα πληρώσουν μειωμένο φόρο