Ουκρανία: βομβάρδισαν τηλεοπτικό σταθμό

Αεροπορική επίθεση σημειώθηκε πριν λίγο σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό στην Ουκρανία από ρωσικές δυνάμεις.

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σήμερα στον βομβαρδισμό από τον ρωσικό στρατό εναντίον ενός ραδιοτηλεοπτικού πύργου, κοντά στην πόλη Ρίβνε, στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), μπορούμε να δηλώσουμε ότι υπάρχουν 9 νεκροί και 9 τραυματίες», είπε σε δημοσιογράφους ο Βιτάλι Κόμπαλ, ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, διευκρινίζοντας πως «δύο πύραυλοι» έπληξαν τον ραδιοτηλεοπτικό πύργο του χωριού Αντόπιλ σε απόσταση 15 χιλιομέτρων ανατολικά του Ρίβνε και ένα διοικητικό κτίριο που βρισκόταν ακριβώς δίπλα

«Προς το παρόν, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν έως ότου απομακρυνθούν εντελώς τα συντρίμμια των κτιρίων», συμπλήρωσε.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν πως ο βομβαρδισμός σημειώθηκε γύρω στις 05.25 ώρα Ελλάδας σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τον Κόμπαλ, η πρόσβαση στο τηλεοπτικό δίκτυο αποκαταστάθηκε το απόγευμα στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ρίβνε μέσω του καλωδιακού δικτύου.

