Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 20.320.000 εμβολιασμοί

Πόσοι συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με μία δόση

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 20.320.000 εμβολιασμοί κατά της covid-19, ανέφερε ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο covid-19. Ειδικότερα, για την πορεία των εμβολιασμών, είπε ότι με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 7.870.000 πολίτες, δηλαδή το 75% του γενικού πληθυσμού και 84,6% επί του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 75% του γενικού πληθυσμού και 85,5% του ενήλικου πληθυσμού.

Περισσότεροι από 7.560.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72% του γενικού πληθυσμού και 80,8% του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 72% του γενικού πληθυσμού και 83% του ενήλικου πληθυσμού.

Ποσοστά εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα

Ειδικότερα στην ηλικιακή ομάδα 85 ετών και άνω έχει εμβολιαστεί ποσοστό 94,2%, στην ηλικιακή ομάδα 80-84 έχει εμβολιαστεί το 84,5%, στους 75-79 έχει εμβολιαστεί το 95,4%, στην μάδα των 70-74 έχει εμβολιαστεί το 89,1%, στην ηλικιακή ομάδα 65-69 το ποσοστό των εμβολιασμένων ανέρχεται στο 93,1%, στην ηλικιακή ομάδα 60-64 έχει εμβολιαστεί το 90,5%, στους 55-59 ποσοστό 86,3% είναι εμβολιασμένοι, στις ηλικίες 50-54 έχει εμβολιαστεί το 83,4%, στους 45-49 έχει εμβολιαστεί το 81,8%, στους 40-44 έχει εμβολιαστεί το 79,2%, στους 35-39 έχει εμβολιαστεί το 74,3%, στους 30-34 έχει εμβολιαστεί το 77,1%, στους 25-29 έχει εμβολιαστεί το 78%, στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών έχει εμβολιαστεί το 75,8%, στους 15-17 ετών το 58%, στα παιδιά 12-14 ετών το 44% και 5-11 ετών έχει εμβολιαστεί το 18,7%.

Σχετικά με την αναμνηστική δόση, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι δικαιούχοι αυτή τη στιγμή είναι 6.627.000 πολίτες, ποσοστό 87,6% επί των ολοκληρωμένων εμβολιασμών Από τους πολίτες που δυνητικά έληγε το πιστοποιητικό τους λόγω μη εμβολιασμού με αναμνηστική δόση, στους 3 μήνες με τα εμβόλια δύο δόσεων και στους 2 μήνες με το μονοδοσικό της Johnson & Johnson, το 95,7% έχει ήδη εμβολιαστεί.

Ειδικότερα, στην ηλικιακή ομάδα 85 ετών και άνω έχει εμβολιαστεί σχεδόν το 100%, στην ηλικιακή ομάδα 80-84 έχει εμβολιαστεί το 97,2%, στους 75-79 έχει εμβολιαστεί το 96,8% και στους 70-74 το 95,9%, στην ηλικιακή ομάδα 65-69 έχει εμβολιαστεί το 94,3%, στην ηλικιακή ομάδα 60-64 έχει εμβολιαστεί το 91,9%, στους 55-59 έχει εμβολιαστεί το 88,5%, στους 50-54 έχει εμβολιαστεί το 86,2%, στις ηλικίες 45-49 έχει εμβολιαστεί το 83,2% και στους 40-44 έχει εμβολιαστεί το 79,4%, στην ηλικιακή ομάδα 35-39 έχει εμβολιαστεί το 74,9% και στους 30-34 το 69,6%, στους 25-29 έχει εμβολιαστεί το 65,6% και στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών έχει εμβολιαστεί το 59,5%.

Σχετικά με το εμβόλιο της Novavax, με το οποίο έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί από 5 Μαρτίου, μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 1.640 πολίτες και 1.540 έχουν προγραμματίσει ραντεβού για εμβολιασμό.

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι αλλάζει η τακτική -κάθε Δευτέρα- ενημέρωση και οι ενημερώσεις για το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα γίνονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα και κυρίως όταν έχει να εξαγγελθεί κάτι καινούργιο.

