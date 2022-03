Κόσμος

Ουκρανία - Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει αίτημα για συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tο Κρεμλίνο δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επικοινωνία με τον Πούτιν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας.

Δεν γίνεται καμία συζήτηση αναφορικά με την πιθανότητα μιας συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό Tass.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε στις 22 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ότι μια σύνοδο κορυφής «ασφαλώς δεν ήταν στα σχέδια» της Ουάσινγκτον και ότι θα έπρεπε πρώτα να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

Εξάλλου, το Κρεμλίνο δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, σύμφωνα πάντα με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας.

Η Μόσχα διαμήνυε ότι ο Πούτιν δεν θα αρνιόταν μια συνάντηση με τον Ζελένσκι για να συζητηθεί το πώς θα μπορούσαν να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας μέσα στο σπίτι της

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

Γεωργία Μπίκα: Στον εισαγγελέα η δικογραφία για το βιασμό