Ουκρανία - Ιερώνυμος: Θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας στα ορφανά παιδιά

Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό και την Εκκλησία της Ουκρανίας έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος, κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών, στην Μητρόπολη Αθηνών.

«Θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας και θα περιμένουμε τα ορφανά παιδιά από την Ουκρανία». Σε αυτή τη δήλωση αγάπης και αλληλεγγύης προς τον «χειμαζόμενο ορθόδοξο λαό της Ουκρανίας», προέβη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, κατά την Ακολουθία της Α' Στάσης των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο από τη Μητρόπολη Αθηνών.

«Σήμερα είναι μια ευκαιρία να αφήσει ο καθένας από εμάς τις σκέψεις του, τους πόνους του, τα προβλήματά του, τα προσωπικά, τα οικογενειακά, τα κοινωνικά, τις δυσκολίες με τις οποίες δοκιμαζόμαστε τον τελευταίο καιρό», πρόσθεσε, ενώ παράλληλα έκανε αναφορά στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία «μια φοβερή έκρηξη όχι ενός πολέμου μεταξύ αντιπάλων, αλλά πολέμου μεταξύ ομοδόξων χριστιανών». Κάλεσε, μάλιστα, τους πιστούς να κάνουν ιδιαίτερη παράκληση προς την Παναγία μαζί με τα δικά μας προβλήματα να δώσει την ευλογία της να πάψουν οι φρικαλεότητες μεταξύ των δύο χωρών και να μην επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και εμείς τέτοιου είδους προβλήματα.

Επιπρόσθετα, σε μια περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία, όπου οι άνθρωποι βλέπουν τα σπίτια τους να γκρεμίζονται, ο Μακαριώτατος τόνισε πως αφενός πρέπει να θωρακίσουμε τους εαυτούς μας να μη βρεθούμε σε τέτοια δύσκολη θέση, αφετέρου, αν υπάρχουν ανάγκες, να σταθούμε στο πλάι τους. Έκανε λόγο, επίσης, για τη συνεχή επικοινωνία του με τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο, στον οποίο εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον χειμαζόμενο ορθόδοξο λαό της Ουκρανίας και επισήμανε: «Του είπα ότι όλα τα παιδιά των ορφανοτροφείων, των ιδρυμάτων, τα παιδιά που δεν έχουν γονείς, που είναι παιδιά τα οποία στηρίζει και τα σκεπάζει η Εκκλησία, εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας και θα τα περιμένουμε». Τέλος, ζήτησε από τους πιστούς «να προσευχηθούμε απόψε και γι' αυτούς και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μη μας δώσει τέτοιες δοκιμασίες».

