Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς θα πάρει Ουκρανούς πρόσφυγες στο σπίτι του

Ο ηθοποιός έκανε γνωστό ότι, θα φιλοξενήσει πρόσφυγες από την Ουκρανία στο σπίτι του, δηλώνοντας συγκλονισμένος.

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Σπίτια για την Ουκρανία» της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και να προσφέρει στέγη σε πρόσφυγες.

Ο ηθοποιός σε δηλώσεις του στο Sky News είπε: «Είναι πραγματικά συγκλονιστική στιγμή να είσαι Ευρωπαίος, δυόμισι ώρες πτήση μακριά από την Ουκρανία, και είναι κάτι που αιωρείται από πάνω μας».

«Όλοι χρειαζόμαστε… να κάνουμε περισσότερα από το να φοράμε ένα έβλημα. Πρέπει να κάνουμε δωρεές, πρέπει να πιέσουμε τους πολιτικούς μας να συνεχίσουν να δημιουργούν κάποιου είδους καταφύγιο εδώ για τους ανθρώπους που υποφέρουν» συνέχισε. «Ο καθένας πρέπει να κάνει όσα περισσότερα μπορεί… Υπήρξε αριθμός ρεκόρ ανθρώπων που προσφέρθηκαν εθελοντικά να πάρουν ανθρώπους στα σπίτια τους, ελπίζω να γίνω κι εγώ μέρος αυτού» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Οικισμού, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάικλ Γκόουβ ανακοίνωσε το πρόγραμμα, το οποίο θα επιτρέψει στα βρετανικά νοικοκυριά να στεγάσουν πρόσφυγες από την κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα και να λαμβάνουν 350 αγγλικές λίρες ανά μήνα κυβερνητικής χρηματοδότησης όταν στεγάζονται Ουκρανοί για έξι μήνες.

