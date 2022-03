Αθλητικά

Indian Wells - Τσιτσιπάς: πρόωρος αποκλεισμός με ανατροπή

Απρόσμενος αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει προβάδισμα στην έναρξη του αγώνα. Αποκλεισμός και της Σάκκαρη στο διπλό.

Απροσδόκητη ήττα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τρίτο γύρο του Indian Wells. Ο Ελληνας πρωταθλητής έχασε με ανατροπή από τον Τζένσον Μπρούκσμπι με 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Ο αγώνας στο ξεκίνημά του πάντως δεν προδίκαζε μία τέτοια εξέλιξη. Ο Τσιτσιπάς που είναι Νο5 στο ράκινγκ λιστ άρχισε το παιχνίδι εντυπωσιακά. Στο πρώτο game ήταν καταιγιστικός και επιβλήθηκε με 6-1.

Η συνέχεια όμως για τον Αμερικανό ήταν διαφορετική. Ο Μπρούκσμπι (Νο 43) ανέβασε στροφές, εκμεταλλεύτηκε την κούραση του Τσιτσιπά και πήρε μια σπουδαία νίκη.

Στον τέταρτο γύρο ο Αμερικανός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Νικολόζ Μπασιλασβίλι (No18 στην παγκόσμια κατάταξη) - Κάμερον Νόρι (Νο12 στην παγκόσμια κατάταξη).

Ο Ελληνας πρωταθλητής δήλωσε, πάντως, μετά το ματς πως είναι ικανοποιημένος που δεν έχει ενοχλήσεις:

«Ειλικρινά, δεν είμαι εκνευρισμένος. Χαίρομαι που μπορώ και παίζω πάλι χωρίς να έχω ενοχλήσεις στον αγκώνα μου, κάτι που με ταλαιπώρησε για μεγάλο διάστημα. Έχω κίνητρο και θέλω να πετύχω πράγματα φέτος, θα δούμε μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Μέχρι τώρα παίζω πολύ καλύτερα από ότι περίμενα», ενώ συμπλήρωσε πως ο αντίπαλος του είχε και την τύχη με το μέρος του:

«Δεν θυμάμαι πόσες φορές χτύπησε την ταινία του φιλέ και μπόρεσε να περάσει την μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Νομίζω ότι αυτό είναι εκπληκτική ικανότητα. Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι πολύ εκρηκτικός παίκτης, αλλά μπορεί να επιστρέφει μπάλες. Μπορεί να διαβάζει καλά το παιχνίδι, να παίζει με τον ρυθμό του και με τον ρυθμό του αντιπάλου του».

Εν τω μεταξύ, με μία άκρως εμφατική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη πήρε πανηγυρική πρόκριση στον 4ο γύρο του Indian Wells.

Ωστόσο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποκλείστηκε από τα προημιτελικά στο διπλό του Indian Wells. Η Μαρία Σάκκαρη και η Αϊλα Τομλιάνοβιτς ηττήθηκαν με 6-4, 6-1 από τις Αμερικανίδες Κόκο Γκοφ/Κέιτι Μακνάλι.

Ετσι, η Σάκκαρη θα συγκεντρωθεί στο μονό και συγκεκριμένα στην Ντάρια Σάβιλ, την οποία θα αντιμετωπίσει απόψε τα μεσάνυχτα, φιλοδοξώντας να περάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα της.





