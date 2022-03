Αθλητικά

Indian Wells: O Τσιτσιπάς διαπρέπει και στο διπλό

Ο Έλληνα πρωταθλητής μαζί με τον Λόπες, πέρασαν στα προημιτελικά του τουρνουά, διεκδικώντας ακόμη ένα τρόπαιο λίγες μέρες μετά τον θρίαμβο τους στο Ακαπούλκο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει κάνει ένα δυνατό δίδυμο με τον Φελιθιάνο Λόπες και το απέδειξαν ξανά πετυχαίνοντας την 6η διαδοχική νίκη τους, πανηγυρίζοντας την πρόκριση τους στα προημιτελικά του Indian Wells.

Οι πρωταθλητές του Ακαπούλκο επιβλήθηκαν των Tιμ Πουέτζ και Μάικλ Βένους, No 6 στο ταμπλό, με 6-4, 6-3, και διεκδικούν το δεύτερο τρόπαιο τους μέσα σε λίγες ημέρες, μετά την πρωτιά στο Μεξικό.

Τσιτσιπάς και Λόπες θα βρεθούν στα προημιτελικά του Indian Wells, όπου θα αντιμετωπίσουν την πολύ δυνατή ομάδα των Αμερικανών Τζον Ισνερ και Τζακ Σοκ, που σταμάτησαν τους πρωταθλητές του Australian Open, Νικ Κύργιο και Θανάση Κοκκινάκη, κερδίζοντάς τους με 6-3 και 7-6 (3).

