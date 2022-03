Πολιτική

Ακρίβεια - Οικονόμου για καύσιμα: επιδότηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια (βίντεο)

Σε ποιο εισοδηματικό όριο θα μπει ο «πήχης» για τα μέτρα στήριξης. Πως και πόσα λιγότερα θα πληρώνει ο καταναλωτής από την τιμή της αντλίας. Ποιοι θα πάρουν το έκακτο επίδομα.

«Γίνεται κάθε προσπάθεια να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να είναι ενισχυμένη και ουσιαστική η βοήθεια σε όλους τους κλάδους», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, το πρωί της Τρίτης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου, θα υπάρξει:

«συνέχιση της υποστήριξης για τους λογαριασμός ρεύματος και φυσικού αερίου και γίνεται προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένη και ουσιαστική η βοήθεια Ενίσχυση οικονομική των πιο ευάλωτων και αδύναμων συμπολιτών μας, για να αντιμετωπίσουν το κύμα της ακρίβειας Παρέμβαση στα καύσιμα, ώστε εκείνος που πηγαίνει και βάζει καύσιμα, να πληρώνει σε τιμή μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στην αντλία. Θα υπάρχουν και εκεί εισοδηματικά κριτήρια, πιο διευρυμένα από τα κριτήρια που θα υπάρχουν για την οικονομική ενίσχυση των πιο ευάλωτων», χωρίς να διαψεύδει ότι το εισοδηματικό όριο για το εν λόγω μέτρο θα είναι της τάξης των 25.000-30.000 ευρώ ετησίως.

«Δεν θα είναι ούτε δύσκολος ούτε σαν άσκηση «πυρηνικής φυσικής» ούτε πολύπλοκος ο τρόπος που θα δίνεται αυτή η ενίσχυση. Ο κόσμος θα πληρώνει ικανοποιητικά φθηνότερα τα καύσιμα από όσο αναγράφεται στην αντλία, αυτό πρέπει να συγκρατήσουν αυτήν την στιγμή οι πολίτες», προσέθεσε ο κ. Οικονόμου, αναφέροντας πως αύριο ή μεθαύριο θα υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση των νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων.

Όπως προσέθεσε ο κ. Οικονόμου, «η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους, περάσαμε και περνάμε μέσα από Συμπληγάδες, τα προβλήματα είναι μεγάλα για όλους, όμως οι δυνατότητες που έχουμε είναι περιορισμένες και πρέπει κάνοντας επεμβάσεις να στηρίξουμε πολίτες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, χωρίς να τινάξουμε την οικονομία στον αέρα».

«Επιχειρούμε να κάνουμε μια παρέμβαση και στα επαγγελματικά, διότι και αυτός ο κόσμος που παράγει πιέζεται. Ότι είναι δυνατόν να γίνει, θα γίνει», σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Απαντώντας στην κριτική πως το Κράτος λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων και των ευθέως ανάλογων φόρων έχει σημαντικά αυξημένα έσοδα από τις πωλήσεις καυσίμων, ο κ. Οικονόμου απάντησε πως «δεν πρέπει να υπάρχει έσοδα και τα έχει να κάθονται. Ήδη, τα μέτρα είναι και πέρα από τα όρια, έχουμε προβεί σε έκτακτες επιδοτήσεις 2,5 δις, έχουμε προχωρήσει σε μειώσεις φόρων βασισμένες σε μια συγκεκριμένη δημοσιονομική ισορροπία, που έχει ανατραπεί. Η κατάσταση είναι ασυνήθιστη και έχει ξεφύγει, δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του κόσμου», προσθέτοντας ωστόσο πως θα πρέπει να υπολογίζονται και άλλες παράμετροι που αφορούν την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Νωρίτερα, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο τέως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πρατηριούχβν - Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτολου, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στην επιδότηση πολιτών για την μείωση του κόστους καυσίμων για τους καταναλωτές, ενώ σημείωσε πως οι τιμές των καυσίμων έχουν μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα κατά περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο.

