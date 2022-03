Κόσμος

ΗΠΑ: Ο “δολοφόνος των αστέγων” και οι έρευνες της Αστυνομίας (βίντεο)

Τρόμος έχει επικρατήσει στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον. Πόσους έχει δολοφονήσει και τραυματίσει ο δράστης,

Ανθρωποκυνηγητό ξεκίνησε από χθες Δευτέρα στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον για τον εντοπισμό ενός άνδρα που φέρεται να διέπραξε σειρά επιθέσεων εναντίον αστέγων, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο και τραυματίζοντας άλλους τρεις.

«Ένας αδυσώπητος δολοφόνος είναι ελεύθερος, αλλά θα τον σταματήσουμε και θα τον βάλουμε στη φυλακή», δήλωσαν οι δήμαρχοι των δύο αμερικανικών πόλεων σε κοινή τους ανακοίνωση.

«Είναι επείγον: δεν πρέπει να τραυματίσει ή να σκοτώσει κάποιον άλλο», πρόσθεσαν ο Έρικ Άνταμς, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, και η Μιούριελ Μπόουζερ, δήμαρχος της Ουάσινγκτον, που συμμετείχαν χθες σε μια σπάνια, κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν.

Από κοινού ζήτησαν από τους άστεγους που ζουν σε αυτές τις πόλεις να αναζητήσουν καταφύγιο σε κέντρα υποδοχής μέχρις ότου να συλληφθεί ο δράστης των επιθέσεων.

Οι δύο δήμαρχοι έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, ενός άνδρα με γενειάδα, αδύνατου και μάλλον νέου, με το κεφάλι ξυρισμένο και υποσχέθηκαν να προσφέρουν έως και 70.000 δολάρια αμοιβή για κάθε πληροφορία που θα βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Αυτός ο άνδρας, σύμφωνα με τις αρχές, ευθύνεται για τουλάχιστον πέντε επιθέσεις που διαπράχθηκαν «εν ψυχρώ» με «τον ίδιο τρόπο» εναντίον ανδρών που κοιμόντουσαν στον δρόμο.

Για να βεβαιωθούν ότι δεν θα υπάρξουν άλλα θύματα, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με συναδέλφους τους σε όλη τη χώρα, διευκρίνισε η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Κίτσαντ Σίγουελ.

Οι άστεγοι «ήδη δίνουν καθημερινά μάχη για την επιβίωσή τους», τόνισε, δεσμευόμενη να συλληφθεί «γρήγορα» ο δράστης.

Υπνόσακος

Οι δύο πρώτες επιθέσεις σημειώθηκαν στις 3 και τις 8 Μαρτίου βορειανατολικά της Ουάσινγκτον. Τα θύματα, που δέχθηκαν επίθεση με σφαίρες, επέζησαν.

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου, πάντα στην Ουάσινγκτον, επενέβη η πυροσβεστική για να κατασβέσει τη φωτιά που είχε ξεσπάσει σε σκηνή ενός αστέγου. Μέσα εντοπίστηκε το πτώμα ενός άνδρα. Σύμφωνα με τη νεκροψία, ο άνδρας είχε δεχθεί πολλούς πυροβολισμούς και είχε μαχαιρωθεί.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στη συνέχεια ο δράστης μετέβη στη Νέα Υόρκη.

Εκεί το Σάββατο τα ξημερώματα εντοπίστηκε ένα 38χρονος άνδρας τραυματισμένος από σφαίρα, αλλά ζωντανός, στο νότιο Μανχάταν.

Αργά το απόγευμα στην ίδια περιοχή, αστυνομικοί εντόπισαν έναν άλλον άνδρα με τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι, νεκρό μέσα σε έναν υπνόσακο.

Εικόνες από ένα κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης έδειξαν τον δράστη να πυροβολεί εναντίον του αστέγου περίπου στις 06:00 το πρωί, την ώρα που αυτός κοιμόταν, δηλαδή λίγη ώρα μετά το πρώτο περιστατικό.

Στις εικόνες αυτές φαίνεται ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα, που φορά κουκούλα και μπλε γάντια. Περπατά γύρω από έναν άνδρα κουκουλωμένο σε έναν υπνόσακο και τον κλωτσά για να δει αν κοιμάται, κοιτάει γύρω του και στη συνέχεια τον πυροβολεί.

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Κόντι, επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, ένας από τους αστυνομικούς που παρακολούθησε τα βίντεο συνέδεσε τα περιστατικά στην αμερικανική πρωτεύουσα και τη Νέα Υόρκη.

«Άστεγοι σε κίνδυνο»

Στη Νέα Υόρκη ζουν πάρα πολλοί άστεγοι οι οποίοι κοιμούνται στον δρόμο. Ο Άνταμς, ένας Δημοκρατικός που ανέλαβε καθήκοντα δημάρχου της πόλης την 1η Ιανουαρίου, είχε ανακοινώσει στα μέσα Φεβρουαρίου ένα σχέδιο για την απομάκρυνση των αστέγων που κοιμούνται στο τεράστιο υπόγειο δίκτυο του μετρό της Νέας Υόρκης, κυρίως τον χειμώνα, όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους μηδέν βαθμούς.

Ο Άνταμς είχε ανακοινώσει αυτό το σχέδιο αφού είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορα εγκλήματα, ανάμεσά τους και ο φόνος μιας γυναίκας την οποία έσπρωξε στις γραμμές του μετρό ένας άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα.

Το σχέδιό του είχαν καταγγείλει κάποιες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Ένωση για τους Άστεγους, η οποία επεσήμανε ότι «οι άνθρωποι εγκαθίστανται στο μετρό γιατί δεν έχουν άλλο μέρος να πάνε».

«Παρά τους πηχυαίους τίτλους, οι άστεγοι της Νέας Υόρκης είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα εγκλημάτων παρά να είναι οι δράστες τους», τόνισε χθες Κυριακή η οργάνωση ζητώντας από τον Άνταμς «να αναγνωρίσει ότι οι πολιτικές του τους θέτουν σε κίνδυνο».

Ζήτησε μάλιστα από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης «να παραδεχθεί ότι οι πολιτικές του θέτουν τους άστεγους σε κίνδυνο».

Ο Άνταμς αρνήθηκε να συμμετάσχει στην αντιπαράθεση και αρκέστηκε να δηλώσει ότι «δεν είναι αξιοπρεπές να κοιμάται κάποιους στους σταθμούς του μετρό».

Στην Ουάσινγκτον ο αριθμός των αστέγων έχει επίσης αυξηθεί μετά την πανδημία και οι οργανώσεις κατηγορούν τις αρχές ότι έκλεισε πολλά κέντρα υποδοχής τους, κάποια από τα οποία βρίσκονταν κοντά στον Λευκό Οίκο.

