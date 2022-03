Νέα Υόρκη: Επίθεση με μαχαίρι στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταζητείται ο δράστης που μαχαίρωσε ανθρώπους, ενώ βρίσκονταν μέσα στο Μουσείο.



Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι μέσα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης, το οποίο εκκενώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Οι τραυματισμένες γυναίκες «βρέθηκαν σε σταθερή κατάσταση» και διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Watch as NYPD Executives provide an update to the incident that occurred at the Museum of Modern Art https://t.co/w4LlVd4xWL

Μέχρι στιγμής δεν συνελήφθη κάποιος ύποπτος για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος), ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένας ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την αστυνομία.

NYC: Do you know him? Earlier today, inside the @MuseumModernArt he stabbed a 24-year-old male employee and a 24-year-old female employee then fled. Both victims are in stable condition at an area hospital. If you have any information, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/hkEezq6rQk