ΗΠΑ: αγνοούμενη 6χρονη ζούσε για χρόνια κρυμμένη στο σπίτι των γονιών της! (εικόνες)

Φρίκη προκαλεί η εύρεση του παιδιού, το οποίο αναζητούσαν οι Αρχές και βρέθηκε να ζει κάτω από την εσωτερική σκάλα του σπιτιού.

Δύο χρόνια αφότου χάθηκαν τα ίχνη του, ένα κοριτσάκι 6 ετών βρέθηκε ζωντανό και σε καλή κατάσταση, σε ένα αυτοσχέδιο «δωμάτιο» κάτω από τη σκάλα ενός σπιτιού στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την αστυνομία που πιστεύει ότι το παιδί απήχθη από τους βιολογικούς γονείς του.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το κορίτσι, την Πέισλι Σάλτις, την Δευτέρα, σε ένα σπίτι στην πόλη Σόγκερτις. Η μικρή εξαφανίστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια από το Σπένσερ, που απέχει 180 χιλιόμετρα δυτικότερα.

Εκείνη την εποχή η αστυνομία πίστευε ότι οι απαγωγείς της ήταν οι βιολογικοί γονείς της, η Κίμπερλι Κούπερ, 33 ετών και ο Κερκ Σάλτις Τζούνιορ, 32 ετών, οι οποίοι δεν είναι νόμιμοι κηδεμόνες της. Την Δευτέρα οι αστυνομικοί έλαβαν μια πληροφορία για το πού βρισκόταν το παιδί και εξέδωσαν ένταλμα έρευνας. Πήγαν στο σπίτι του παππού της Πέισλι και ερεύνησαν επί μία ώρα, μέχρι που την βρήκαν σε ένα κρυφό «δωμάτιο», κάτω από τη σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο. Όταν άρχισαν να ξηλώνουν τα σκαλιά διαπίστωσαν ότι η Πέισλι και η μητέρα της κρύβονταν σε ένα σκοτεινό, υγρό και στενό χώρο.

Η Πέισλι μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα και εξετάστηκε από γιατρούς που διαπίστωσαν ότι είναι σε καλή κατάσταση. Στη συνέχεια παραδόθηκε στους νόμιμους κηδεμόνες της. Οι βιολογικοί γονείς και ο παππούς, Κερκ Σάλτις, 57 ετών, συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κερκ Σάλτις Τζούνιορ ανακρίθηκε πολλές φορές μετά την εξαφάνιση της μικρής, αλλά πάντα επέμενε ότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν και δεν την είχε δει έκτοτε.

