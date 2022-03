Life

“Το Πρωινό”: Απάντηση Μποφίλιου στον Καφετζόπουλο και στους επικριτές της (βίντεο)

Τι απαντά η τραγουδίστρια, μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1, σε όσους σχολίασαν καυστικά την αντιπολεμική συναυλία, στο Σύνταγμα.

Η πολυσυζητημένη αντιπολεμική συναυλία με τη συμμετοχή της Νατάσσας Μποφίλιου, έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (14/03) στην Πλατεία Συντάγματος.

Η συμμετοχή της ερμηνεύτριας στη συγκεκριμένη συναυλία προκάλεσε αμέσως μετά την ανακοίνωσή της, ποικίλες αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι τάχθηκαν με το μέρος της, ενώ άλλοι, όπως ο Αντώνης Καφετζόπουλος υποστήριξαν πως παίρνει ίσες αποστάσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καταδικάζοντας ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ και... τέλος την Ρωσία.

Στη συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Σε δήλωση της αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, η Νατάσσα Μποφίλιου, αφού ρωτήθηκε σχετικά με τις αντιδράσεις για τον «μανδύα» της συναυλίας, είπε «Ό,τι έχω να σχολιάσω το έγραψα στην ανακοίνωσή μου. Ήταν πολύ ξεκάθαρη και συγκεκριμένη η θέση μου. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτό που πιστεύουμε. Νομίζω η μόνη θέση που δε θα σε προδώσει ποτέ είναι όταν είσαι με τον άνθρωπο. Αυτό. Πάμε να κάνουμε μια συναυλία. Δεν υπάρχει κάτι που να με στενοχωρεί. Υπάρχει μόνο ότι με χαροποιεί που είναι τόσος κόσμος εδώ να στηρίξει αυτή τη μέρα».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό», μαζί με τα σχόλια των παρουσιαστών της εκπομπής και του Βαγγέλη Περρή για την πολύκροτη συναυλία, το πολιτικό της υπόβαθρο και τις αντιδράσεις:

