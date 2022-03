Κοινωνία

Ηράκλειο: πέθανε βρέφος λίγων ημερών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Αστυνομικό Τμήμα βρέθηκε ο πατέρας του παιδιού, αμέσως μετά τον χαμό του. Θρίλερ για τα αίτια θανάτου του "μικρού αγγέλου".

Ανείπωτη τραγωδία στο Ηράκλειο με ένα βρέφος μόλις δύο ημερών να χάνει τη ζωή του

Το βρέφος γεννήθηκε στο Ρέθυμνο και έφυγε από τη ζωή μόλις δύο μέρες μετά στο Ηράκλειο. Με τον πατέρα του, να πηγαίνει σοκαρισμένος σε αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Το αγγελούδι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παρουσίασε επιπλοκές, όμως για την ώρα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια του θανάτου του.

Όπως γράφει το creta24.gr, Δεν πρόλαβε να έρθει στον κόσμο και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο λόγος για ένα νεογέννητο βρέφος το οποίο «έσβησε» χθες στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου νοσηλευόταν, σκορπώντας ανείπωτο πόνο στους γονείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, το κοριτσάκι γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ηρακλείου καθώς παρουσίασε επιπλοκές. Όμως χθες, το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 40χρονος πατέρας του βρέφους ανέφερε το γεγονός στο αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου και πλέον έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Απριλίου: ανατροπή στην πληρωμή τους

Ακρίβεια - Οικονόμου για καύσιμα: επιδότηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια (βίντεο)

“The 2Night Show” - Τριαντάφυλλος: ο Ρέμος, το “Survivor” και ο Νίκος Χατζηνικολάου (βίντεο)