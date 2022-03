Κόσμος

Ρωσία - Συμβούλιο της Ευρώπης: Αναστέλλει τη συμμετοχή της η Μόσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πιοτρ Τολστόϊ, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, έλαβε επιστολή από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ

Η Ρωσία διέκοψε σήμερα τυπικά την συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης που εδρεύει στο Στρασβούργο, θεσμικός ρόλος του οποίου είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προβλέποντας την πιθανή αποπομπή της σε σχέση με την επίθεση κατά της γειτονικής Ουκρανίας.

Ο Πιοτρ Τολστόϊ, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, έλαβε μια επιστολή από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προς τη γενική γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης με την οποία ανακοινώνει την απόφαση της Μόσχας, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Ο “δολοφόνος των αστέγων” και οι έρευνες της Αστυνομίας (βίντεο)

Κρήτη: η νονά άρπαξε... φωτιά στην βάπτιση! (βίντεο)

Δολοφονία Τοπαλούδη: τρίτη διακοπή στη δίκη (βίντεο)