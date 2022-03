Αθλητικά

Euroleague – Ολυμπιακός: Άλωσε το Κάουνας και εδραιώθηκε στην τετράδα

Ο Ολυμπιακός, με κορυφαίο τον Παπανικολάου, έκανε ένα καθοριστικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα play off της διοργάνωσης.

Αποδίδοντας τα μέγιστα στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και έκανε αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας στα πλέι οφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 84-73 της ουραγού Ζαλγκίρις, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής, βελτιώνοντας σε 17-10 το ρεκόρ τους στην 4η θέση (16-8 χωρίς τις ρωσικές ομάδες).

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 39-39, 59-58, 73-84

Με κορυφαίους τους Κώστα Παπανικολάου (18π.) και Χασάν Μάρτιν (13π., 7ρ.), ο Ολυμπιακός πήρε το «διπλό» στη «Ζαλγκίριο Αρένα», με 84-73, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά μετέτρεψε ένα κλειστό παιχνίδι για 30 λεπτά σε δική της... υπόθεση στην 4η περίοδο, πήρε την πρώτης νίκη μετά από έξι χρόνια και έξι ήττες στο Κάουνας, αλλά κυρίως μια νίκη τετράδας, ενόψει των πλέι οφ της διοργάνωσης. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επιστρέφουν στο Φάληρο, όπου την Πέμπτη (17/3, 21:00) υποδέχονται τον Παναθηναϊκό, στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», της 30ής αγωνιστικής.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 16 πόντους, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 13, ενώ 10 πόντους και 6 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Κώστα Σλούκα. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 17-10 (με τις ρωσικές ομάδες) ή στο 16-8 (χωρίς τις ρωσικές ομάδες).

Η ουραγός Ζαλγκίρις που προερχόταν από τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της έχοντας νικήσει τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στο Κάουνας απέδειξε για τρία δεκάλεπτα τη... φήμη της. Με κορυφαίο τον Τζος Νίμπο (17π., 10ρ.), οι Λιθουανοί έβαλαν δύσκολα στον Ολυμπιακό, έβγαλαν απίστευτη ενέργεια και πάθος για τη νίκη, αλλά στο τέλος χαμογέλασαν οι «ερυθρόλευκοι». Η Ζαλγκίρις υποχώρησε στο 7-21 (με τις ρωσικές ομάδες) ή στο 7-17 (χωρίς τις ρωσικές).

Διαιτητές: Χιμένεθ (Ισπανία), Γιόβτσιτς (Σερβία), Ρόσι (Ιταλία)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Γιούρι Ζντοβτς): Ουέμπστερ, Λεκαβίτσιους 14 (2), Γιανκούνας 5 (1), Λουκοσιούνας, Μπλάζεβιτς, Νίμπο 17, Μιλάκνις 3, Στρέλνιεκς, Καβάνο 10 (2), Γκιφαϊ 3 (1), Λοβέρν 8, Ουλανόβας 13 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Πρίντεζης 4, Φαλ 5, Μάρτιν 13, Βεζένκοφ 16 (1), Παπανικολάου 18 (3), ΜακΚίσικ 2, Ουόκαπ, Ντόρσεϊ 13 (1), Λαρεντζάκης 3, Σλούκας 10 (3)

