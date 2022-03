Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Οδησσός: βομβαρδισμοί από πλοία (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι Αρχές της περιοχής, όπου κυριαρχεί η αγωνία για απόβαση ρωσικών δυνάμεων, με στόχο την κατάληψη της πόλης.

Αδιάκοπος συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αποκλεισμός περιοχών απο ρωσικές δυνάμεις, που σφυροκοπούν περιοχές στρατηγικής σημασίας, με επιθέσεις μέσα στην νύχτα κατά κατοικιών και επιλεγμένων στρατιωτικών στόχων,

Στην περιοχή της Οδησσού αναφέρονται σφοδροί βομβαρδισμοί στα παράλια από ρωσικά πολεμικά πλοία που έχουν «αποκλείσει» το λιμάνι.

Σύμφωνα με τονΑντόν Γκερασένκο, σύμβουλο του ουκρανικού Υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπάρχει καμιά απόπειρα απόβασης ως τώρα.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Οδησσό, Σπύρος Λεβειδιώτης, οι τοπικές Αρχές επισήμως κάνουν λόγο για 90 πλήγματα στην διάρκεια της νύχτας με πυρά που εκτοξεύτηκαν από ρωσικά πλοία που έχουν δέσει αρόδου στο λιμάνι της Οδησσού.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, τον Μαξίμ Μαρτσένκο βομβαρδίστηκαν δύο οικισμοί κοντά στη νότια ουκρανική πόλη με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για δύο τραυματίες.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, τα ρωσικά πλήγματα εξαπολύθηκαν, τόσο από το έδαφος όσο και από τη θάλασσα, ενώ συνολικά φέρεται να έπεσαν περίπου 90 οβίδες. Οι Ουκρανοί επιτελείς βρίσκονται σε καθεστώς συναγερμού, καθώς εκφράζεται έντονη ανησυχία για πιθανή ρωσική απόβαση τις επόμενες ώρες.

Ανεξάρτητοι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες του Naval News, παρατήρησαν την κίνηση 14 πολεμικών πλοίων του ρωσικού στόλου διά μέσου δορυφορικών φωτογραφιών, νότια της γραμμής των αποβατικών σκαφών της Μόσχας στην περιοχή.

Σε συναγερμό παραμένει το Κίεβο, όπου αργά τη νύχτα σημειώθηκαν εκρήξεις και ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, ενώ έως τις 7:00 π.μ. της Πέμπτης, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας.

Γύρω στις 03:00 την νύχτα, οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής αναστάτωσαν και το Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία. Σύμφωνα με το BBC, οι άμαχοι έτρεξαν γι’ άλλη μία φορά σε υπόγεια καταφύγια, λόγω φόβου ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Σειρήνες σειρήνες ακούστηκαν ακόμη και στις πόλεις Ιζιούμ, Ντίνπρο, Τσερκάσι, Ιβάνο – Φρανκίβσκ, Βινίτσια, Κιρόβοχραντ, Κρέμεντσουκ, Μπίλα Τσέρκβα, Νικόπολη, Μικολάιβ, Ιζμαΐλ, Πολτάβα, Κμελνίτσκι, Κριβέ Οζέρο και στην Οδησσό.

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός κατέστρεψε χθες τρία ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Χερσώνας , σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN.

New satellite image shows the destruction of Russian helicopters by Ukrainian forces at an airport in Kherson. https://t.co/g8tgVCLKLq pic.twitter.com/MfPS0UKtN2

Μαριούπολη: Περίπου 20.000 κάτοικοι εκκένωσαν χθες την πόλη

Περίπου 20.000 κάτοικοι της πόλης μπόρεσαν να φύγουν από την Μαριούπολη χθες. Ωστόσο οχηματοπομπή με εφόδια που προορίζονται για τη Μαριούπολη συνεχίζει να εμποδίζεται, κατήγγειλε ξανά ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην περιοχή της Οδησσού αναφέρονται βομβαρδισμοί στα παράλια από ρωσικά πολεμικά, αλλά καμιά απόπειρα απόβασης ως τώρα, κατά τον Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

