Πόλεμος στην Ουκρανία: διαπραγματεύσεις - “θρίλερ” για κατάπαυση πυρός

Διαφορετικές εκτιμήσεις για την πρόοδο στις διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, κάνουν ο Ζελένσκι και ο Πούτιν.

Οι θέσεις των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας ακούγονται πλέον πιο ρεαλιστικές, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμπολίτες του.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος ωσότου να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις του Κιέβου.

«Όλοι μας θέλουμε την ειρήνη και τη νίκη το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους, αλλά «θα χρειαστεί προσπάθεια και υπομονή. Κάθε πόλεμος τελειώνει με μια συμφωνία», συνέχισε ο κ. Ζελένσκι διαβεβαιώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «θα συνεχιστούν».

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συζήτησαν μέσω βιντεοσύνδεσης τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Πόντολιακ δήλωσε χθες βράδυ ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα.

Το Κίεβο αξιώνει να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα. Από την πλευρά της η Μόσχα αξιώνει το Κίεβο να αναγνωρίσει ότι η χερσόνησος της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, είναι ρωσική και να αναγνωρίσει επίσης ως ανεξάρτητες κρατικές οντότητες τις αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονμπάς.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι αυτός που χαρακτήρισε επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας θα φέρει στη Μόσχα ντροπή, ανέχεια και πολυετή απομόνωση.

Ωστόσο φάνηκε να κάνει μια παραχώρηση στη Μόσχα, αφήνοντας να εννοηθεί πως το Κίεβο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την προσπάθεια η Ουκρανία να ενταχθεί στο NATO, κάτι που η Ρωσία θεωρεί casus belli.

Σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου που δημοσιοποιήθηκε έπειτα από συνδιάλεξη του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο Ρώσος πρόεδρος έκρινε πως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο «να δεσμευτεί για να βρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις».

Ουκρανία: Το γενικό επιτελείο διατείνεται πως η Ρωσία έχασε το 40% των δυνάμεων που εισέβαλαν

Ο ρωσικός στρατός έχει χάσει περίπου το 40% των μονάδων που έστειλε στην Ουκρανία αφότου ξεκίνησε την εισβολή την 24η Φεβρουαρίου, υποστήριξε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου, οι μονάδες αυτές είτε εξολοθρεύτηκαν εντελώς ή έχασαν τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους.

Δεν δίνονται συγκεκριμένοι αριθμοί στην ανακοίνωση. Το περιεχόμενό της είναι αδύνατον να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ουκρανικό επιτελείο θεωρεί εξάλλου κρίσιμη την κατάσταση στη Μαριούπολη, πολιορκούμενο λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στην Αζοφική Θάλασσα. Ο ρωσικός στρατός αποπειράται τον αποκλεισμό της Μαριούπολης στο δυτικό και στο ανατολικό της όριο, πάντως υφίσταται «μεγάλες απώλειες», κατ’ αυτό.

Κατά τις ουκρανικές αρχές, κάπου 20.000 κάτοικοι της πόλης μπόρεσαν να φύγουν χθες. Ωστόσο οχηματοπομπή με εφόδια που προορίζονται για τη Μαριούπολη συνεχίζει να εμποδίζεται, κατήγγειλε ξανά ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

