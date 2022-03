Κόσμος

Ουκρανία - NATO: “εμφύλιος ” για την εμπλοκή στον πόλεμο

Ποια χώρα ζητά “ένοπλη ειρηνευτική δύναμη” στα σύνορα, που να επιχειρεί και επί ουκρανικού εδάφους. Ποια κραταιή χώρα της συμμαχίας αποκλείει τέτοια συναίνεση.

Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Γιάροσλαβ Κατσίνσκι δήλωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί διεθνής «ειρηνευτική δύναμη» στην Ουκρανία, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο μαζί με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η αποστολή ειρηνευτικής δύναμης» του ΝΑΤΟ, αν όχι «μιας ευρύτερης διεθνούς συμμαχίας – η οποία θα είναι σε θέση να αμυνθεί και να επιχειρήσει στο έδαφος της Ουκρανίας», είπε μεταξύ άλλων ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Πολωνίας.

«Η αποστολή αυτή δεν μπορεί να είναι άοπλη», επέμεινε ο κ. Κατσίσνκι, σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP, λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβενίας με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του και οι πρωθυπουργοί της Τσεχίας Πετρ Φιάλα και της Σλοβενίας Γιάνες Γιάνσα πήγαν χθες με τρένο στο Κίεβο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Είναι οι πρώτοι ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την εισβολή της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου.

Μετά τις επαφές που είχαν με την ηγεσία της Ουκρανίας, ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι κάλεσε την ΕΕ «να δώσει το γρηγορότερο στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας» και τόνισε, απευθυνόμενος στους ουκρανούς οικοδεσπότες του, «δεν θα σας αφήσουμε ποτέ μόνους. Θα είμαστε μαζί σας γιατί γνωρίζουμε ότι δεν αγωνίζεστε μόνο για την ελευθερία σας, για το δικό σας σπίτι και για την ασφάλειά σας, αλλά και για εμάς».

Ο Σολτς αποκλείει επέμβαση του NATO στον πόλεμο

Ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέκλεισε εκ νέου χθες Τρίτη το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης του NATO στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Συμφωνώ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και άλλους συμμάχους στο ότι δεν πρέπει να υπάρξει ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στο NATO και στη Ρωσία. Κανείς δεν μπορεί να το θέλει αυτό», τόνισε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης τυπικά αφιερωμένης σε οικονομικά θύματα που οργάνωσε η εφημερίδα Die Welt στο Βερολίνο.

«Δεν θα προχωρήσουμε στην επιβολή ζωνών απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία. Αυτό θα σήμαινε απευθείας στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, με ρωσικά μαχητικά», πρόσθεσε ο σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος.

Η δυτική συμμαχία συνεχίζει να βασίζεται στον αντίκτυπο των μέτρων που έλαβε για να πλήξει τη ρωσική οικονομία, πρόσθεσε, σύμφωνα με τη Die Welt.

«Μαζί με τους συμμάχους μας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, προετοιμάσαμε πολύ συγκεκριμένες κυρώσεις», συνέχισε ο Όλαφ Σολτς. «Ο πρόεδρος (της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να έκανε σχεδιασμούς για αυτόν τον πόλεμο επί έναν χρόνο και προετοιμασίες για τις οικονομικές κυρώσεις από τη διεθνή κοινότητα, αλλά υποτίμησε την αποφασιστικότητά μας», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι «οι κυρώσεις έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο από ό,τι θα φανταζόταν ποτέ» το Κρεμλίνο.

Ωστόσο αναγνώρισε πως τα μέτρα έχουν επίσης αντίκτυπο στη Γερμανία και τους πολίτες της. «Το λέω αυτό έχοντας κατά νου τη δική μας οικονομική ανάπτυξη, τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις εμπορικές σχέσεις. Δεν είναι ακόμη δυνατό να το υπολογίσουμε αυτό επακριβώς, άρα είναι ακόμη πιο σημαντικό να μπορούμε να διατηρήσουμε τα μέτρα που λάβαμε μακροπρόθεσμα», συμπλήρωσε ο Γερμανός καγκελάριος, πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα.

