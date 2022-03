Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: Ένα ποτήρι κρασί με το φαγητό …. σύμμαχος της καλής υγείας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα οφέλη σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τελικά ένα ποτηράκι κρασί μαζί με το φαγητό, είναι ωφέλιμο ή βλαπτικό; Οι μελέτες πάντως δείχνουν, ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει στον οργανισμό μας!

Σύμφωνα με μία πρόσφατη επιστημονική μελέτη που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ορισμένα αντιοξειδωτικά συστατικά του κρασιού, μπορούν να μειώσουν τις τιμές του σακχάρου στο αίμα, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλα αλκολούχα ροφήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Πότε θα καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Συντάξεις Απριλίου - ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής