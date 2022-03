Κόσμος

Ουκρανία - Ρωσία: σχέδιο 15 σημείων για συμφωνία ειρήνης

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες των Financial Times, για το προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ο ρόλος των εγγυητριών δυνάμεων.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι διαπραγματεύσεις έχουν σημαντική πρόοδο, καθώς έχει επιτευχθεί μία προσπάθεια συμφωνίας 15 σημείων για τη λήξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται τρεις ανθρώπους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, συζητείται ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων, που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, εάν το Κίεβο δηλώσει ουδετερότητα και αποδεχθεί όρια στις ένοπλες δυνάμεις του.

Ακόμη, περιλαμβάνει το να παραιτηθεί το Κίεβο από το πλάνο ένταξής του στο ΝΑΤΟ και να υποσχεθεί να μην φιλοξενήσει ξένες στρατιωτικές βάσεις ή οπλισμό με αντάλλαγμα την προστασία από συμμάχους όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία, δηλαδή θα είναι τρεις από τις εγγυήτριες δυνάμεις.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ορισμένες διατυπώσεις για συμφωνίες με την Ουκρανία είναι κοντά στην ολοκλήρωσή τους με το ουδέτερο καθεστώς για το Κίεβο να εξετάζεται «σοβαρά». Ωστόσο, ο ίδιος είπε στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα, περιλαμβανομένης της χρήσης της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία και της ελευθερίας του λόγου.

«Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν είναι εύκολες», σημείωσε ο Λαβρόφ, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει ελπίδα για συμβιβασμό, λέγοντας «Καθοδηγούμαι από τις αξιολογήσεις που μας δίνουν οι διαπραγματευτές μας. Λένε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους. Ωστόσο, υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευξης συμβιβασμού και η ουδετερότητα για την Ουκρανία εξετάζεται σοβαρά τώρα, μαζί φυσικά, με εγγυήσεις ασφαλείας».

Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε μία δραματική ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, κατά την οποία ζήτησε τη βοήθεια της Δύσης και θύμησε στους Αμερικανούς την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου αλλά και το Περλ Χάρμπορ.

Ο Βλαντιμιρ Πούτιν, τόνισε σε διάγγελμά του πως «η Δύση δεν θα πετύχει στην προσπάθειά της να επιτύχει παγκόσμια κυριαρχία και να διαμελίσει τη Ρωσία» και παράλληλα τονίζει πως η Μόσχα δεν θα άφηνε την Ουκρανία να γίνει «προγεφύρωμα» για «επιθετικές ενέργειες» κατά της Ρωσίας.

Όλα αυτά την ώρα που πολές Ουκρανικές πόλεις, αλλά και η πρωτεύουσα, το Κίεβο, δέχονται σοοβαρά πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις, με άμαχους να χάνουν τη ζωή τους.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ στη συνέχεια ήταν ορατές στήλες μαύρες καπνού στον ουρανό, καθώς ο ρωσικός στρατός εντείνει τις τελευταίες ημέρες την επίθεσή του εναντίον των πόλεων της Ουκρανίας.





