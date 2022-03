Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: στη Ζαπορίζια ο Έλληνας πρόξενος

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Ο Έλληνας πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης ο οποίος είχε εγκλωβιστεί εδώ και εβδομάδες στην Μαριούπολη, έφτασε τελικά στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. ο Έλληνας Πρόξενος θα διανυκτερεύσει εκεί καθώς υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ. Το πρωί θα συνεχιστεί το ταξίδι για την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή είναι πολύ δύσκολη και ενδεικτικό αυτού είναι πως σήμερα το πρωί το κονβόι που μεταφέρει από χθες τον κ. Ανδρουλάκη εκτός Μαριούπολης, άλλαξε κατεύθυνση, λόγω των βομβαρδισμών.





