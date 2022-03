Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ σε όλη την Αττική

Τι ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Υπουργός, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει εντατικά από την Ελληνική Αστυνομία και θα συνεχιστούν τυις επόμενες ημέρες.

Αρχικά ανέφερε ο υπουργός: "Είμαστε δίπλα στην κοινωνία και στους πολίτες και η αστυνομία παρεμβαίνει παντού."

Και συνέχισε αναφερόμενος στο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.: "Από χτες ένα νέο σχέδιο με πολύμορφες δράσεις ξεκίνησε στο κέντρο. Το σχέδιο αυτό θα εξελίσσεται καθημερινά χωρίς να ανακοινώνεται το πού. Θα δρα παντού στο λεκανοπέδιο Αττικής."

Στη συνέχεια επισήμανε: "Το εξάμηνο που πέρασε η εγκληματικότητα έχει μειωθεί κατά 30% σε σχέση με 2-3 χρόνια πριν. Συνεχίζουμε με δυναμισμό. Το διήμερο αυτό στόχος μας ήταν οι παράνομοι μετανάστες, το παραεμπόριο και η διακίνηση ναρκωτικών."

«Η κυβέρνηση είναι δίπλα στους πολίτες παντού, όπως έδειξε και προηγουμένως ο πρωθυπουργός» είπε κλείνοντας ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

