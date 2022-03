Αθλητικά

Τένις – Grand Slam: Ριζικές αλλαγές στο tie break του 5ου σετ

Ευθυγραμμίζονται οι κανόνες και στα 4 Grand Slam. Τι θα ισχύει και από πότε.

Μια ιστορική καμπή στον κόσμο του τένις βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon και US Open - αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα tie break δέκα πόντων σε περίπτωση που o αγώνας φτάσει στο 6-6 στο πέμπτο σετ, στη διάρκεια ενός αγώνα.

Το συμβούλιο των «Big 4», εξηγεί η ισπανική εφημερίδα Marca, αποφάσισε να βάλει τέλος στην ανισότητα των κριτηρίων σε κάθε ένα από τα τουρνουά για να «παρέχει μεγαλύτερη συνέπεια στους κανόνες αυτού του αθλήματος και να βελτιώσει την εμπειρία των παικτών και των φιλάθλων».

Αυτό συμβαίνει γιατί οι κανόνες κάθε τουρνουά απαιτούσαν διαφορετικό αποτέλεσμα αν αυτός έφτανε στο πέμπτο σετ.

Μέχρι στιγμής, στο Australian Open προβλεπόταν tie break επτά πόντων στο πέμπτο σετ με σκορ 6-6, ενώ στην περίπτωση του Wimbledon το tie break ερχόταν στο 12-12.

Σε αντίθεση με τα άλλα τουρνουά, το Roland Garros προέβλεπε διαφορά δύο game στο πέμπτο σετ για να ολοκληρωθεί ο αγώνας, ενώ το US Open είχε τάι μπρέικ, πάντα στο 6-6 στο πέμπτο σετ.

Το μέτρο αυτό θα ξεκινήσει σε πειραματική βάση εκκινώντας από το επόμενο Roland Garros, σε αγώνες του μονού και διπλού αλλά και στα προκριματικά.

Σύμφωνα με το νέο κανόνα θα παιχτεί tie break εάν ο αγώνας φτάσει στο 6-6 στο πέμπτο σετ. Σε εκείνο το σημείο ένας από τους παίκτες πρέπει να φτάσει τους 10 πόντους, αλλά για να κατακτήσει το σετ και τη νίκη θα πρέπει να έχει διαφορά δύο πόντων από τον αντίπαλο του.

Το συμβούλιο των Grand Slam σχεδιάζει να επανεξετάσει αυτό το μέτρο εντός ενός έτους, προτού το καταστήσει μόνιμο.

