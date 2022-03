Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέατρο με αμάχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των θυμάτων. Τρια παιδιά νεκρά στα χαλάσματα βομβαρδισμένου κοιτώνα στο Τσερνίχιβ.

Πηγή εικόνας: Twitter / Verkhovna Rada of Ukraine

Ένα θέατρο που στεγάζει «εκατοντάδες πολίτες» υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε σήμερα το δημαρχείο αυτής της πολιορκημένης πόλης στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

"Το αεροπλάνο έριξε μια βόμβα στο κτίριο όπου βρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες που είχαν βρει εκεί καταφύγιο. Είναι αδύνατο να εξακριβωθεί άμεσα ο απολογισμός θυμάτων, γιατί οι βομβαρδισμοί των κατοικημένων περιοχών συνεχίζονται", ανέφερε το δημαρχείο σε ανάρτηση στο Telegram αναρτώντας μια φωτογραφία του θεάτρου, το κεντρικό τμήμα του οποίου έχει καταστραφεί.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους.

!?This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

? URGENT?

The Russian military attacked #Mariupol's Drama Theater, where a large number of citizens were hiding!

It is unknown how many people died under the rubble. Now there are fierce battles. No one can reach the blockages, we don't know if there are any survivors. pic.twitter.com/xgQStG3CQo — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 16, 2022

Η Μόσχα διαψεύδει ότι βομβάρδισε θέατρο στη Μαριούπολη

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διέψευσε ότι στοχοθέτησε ένα θέατρο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι στην πολιορκημένη Μαριούπολη, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο RIA.

«Το (ρωσικό) αεροπλάνο έριξε μια βόμβα στο κτίριο όπου υπήρχαν εκατοντάδες άμαχοι. Είναι αδύνατον να ανακοινώσουμε έναν απολογισμό προς το παρόν, επειδή οι βομβαρδισμοί στις κατοικημένες περιοχές συνεχίζονται» ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο δήμος έδωσε στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία του θεάτρου, το κεντρικό τμήμα του οποίου έχει καταστραφεί.

Πέντε πτώματα βρέθηκαν στα χαλάσματα βομβαρδισμένου κοιτώνα στο Τσερνίχιβ

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι διασώστες εντόπισαν τα πτώματα πέντε ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τριών παιδιών, κατά τη διάρκεια ερευνών σήμερα σε κατοικίες που είχαν υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς στη βόρεια πόλη Τσερνίχιβ.

Τα πτώματα βρέθηκαν στα ερείπια ενός κτιρίου κοιτώνα, ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή στους στο διαδίκτυο.

Σήμερα το πρωί, δέκα άνθρωποι, που περίμεναν στην ουρά για να αγοράσουν ψωμί, σκοτώθηκαν από ρωσικά πυρά στην πόλη αυτή, έγινε γνωστό από τη γενική εισαγγελία της Ουκρανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Βίαζε το παιδί της συντρόφου του

Ουκρανία - Ρωσία: σχέδιο 15 σημείων για συμφωνία ειρήνης

Μητσοτάκης - Ακρίβεια: Νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις