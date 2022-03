Οικονομία

Ακρίβεια - Νέα μέτρα: η επιδότηση για ρεύμα και φυσικό αέριο

Πόσο αυξάνεται η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Απρίλιο. Έκτακτη ενίσχυση σε μικρές επιχειρήσεις.

Από τα 39 ευρώ το μήνα η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος αυξάνεται στα 72 ευρώ το μήνα όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας.

Με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν από το κυβερνητικό επιτελείο το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης φτάνει το 1,1 δις. ευρώ.

Οι 3 άξονες των μέτρων περιλαμβάνουν την σημαντική αύξηση της επιδότησης του ρεύματος, τη στήριξη ευάλωτων συμπολιτών και την επιδότηση της τιμής των καυσίμων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Κυβέρνηση και αυτόν τον μήνα κινείται οργανωμένα για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και ανατροφοδοτεί την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση.

Από την έναρξη του πολέμου, έχουν σημειωθεί ρεκόρ υψηλών τιμών στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια.

Η μέση τιμή της Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα διαμορφώνεται στα 312 ευρώ/MWh όταν τον Ιανουάριο ήταν στα 227 ευρώ/MWh και τον Φεβρουάριο στα 213 ευρώ/MWh, 5 φορές υψηλότερη από τον περσινό αντίστοιχο μήνα.

Η τεράστια ενεργειακή κρίση αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα και για αυτό είναι αναγκαία άμεσα μια ευρωπαϊκή λύση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταθέσει στοχευμένη πρόταση 6 σημείων για τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μείωση των τιμών του Φυσικού Αερίου και κατ’ επέκταση της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η ελληνική Κυβέρνηση είναι η πρώτη, που από τον Σεπτέμβριο του 2021, εφαρμόζει σε μηνιαία βάση μέτρα στήριξης των καταναλωτών προσαρμοσμένα στις μεταβολές των τιμών της ενέργειας. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δημιούργησε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης στο οποίο οδηγούνται τα υπερπλεονάσματα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ, του ειδικού λογαριασμού των ΥΚΩ, καθώς και τα έσοδα από τις δημοπρασίες των ρύπων CO2.

Η Ελλάδα ήδη από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο εφαρμόζει σχεδόν όλα τα μέτρα της εργαλειοθήκης που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθώντας να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Η επιδότηση θα αφορά σε όλες τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1 (περίπου 4,2 εκατ. παροχές), ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου.

Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 KWh/μήνα αυξάνεται από 40 ευρώ τον Μάρτιο σε 72 ευρώ τον Απρίλιο, ποσοστό αύξησης 80% .

. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο, για τις πρώτες 150 ΚWh κατανάλωσης επιδοτούμε με 270 ευρώ ανά MWh, από 150 ευρώ τον Μάρτιο.

Για τη μηνιαία κατανάλωση από 151 - 300 KWh επιδοτούμε με 210 ευρώ ανά MWh από 110 ευρώ τον Μάρτιο.

Η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ από 53 ευρώ τον Μάρτιο αυξάνεται στα 87 ευρώ τον Απρίλιο. Δηλαδή στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδοτούμε με 290 ευρώ ανά MWh τις πρώτες 300 ΚWh της μηνιαίας κατανάλωσης.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Απρίλιο ανέρχεται στα 218 εκατ. ευρώ από 148 εκατ. τον Μάρτιο.

Για τους πολίτες που στην περυσινή δήλωση εισοδήματος δεν είχαν δηλώσει αριθμό παροχής κύριας κατοικίας, στην νέα υποβολή δήλωσης θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό παροχής, και σε αυτούς θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο η επιδότηση που τους αναλογεί.

Επίσης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ στις νέες φορολογικές δηλώσεις δημιουργείται πεδίο για την συμπλήρωση αριθμού παροχής φοιτητικής κατοικίας. Σε αυτές τις παροχές που θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, η επιδότηση που τους αναλογεί θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια δηλαδή σε αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κ.α.

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης διπλασιάζεται από τα 65 ευρώ/MWh τον Μάρτιο στα 130 ευρώ/ΜWh τον Απρίλιο.

Επιπλέον για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 25kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής ενισχύουμε με πρόσθετη επιδότηση 100 ευρώ/MWh το σύνολο της κατανάλωσης. Άρα η συνολική μοναδιαία επιδότηση ανέρχεται στα 230 ευρώ/MWh. Το μέτρο αυτό αφορά 1.160.000 επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποιία και υπολογίζεται στα 35 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

Επιπροσθέτως για όλες αυτές τις επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 25 kva διαθέτουμε επιπλέον 75 εκατ. ευρώ για την αναδρομική επιδότησή του συνόλου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο με στόχο να απορροφήσουμε αναδρομικά το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Η αναδρομική επιδότηση θα δοθεί σε τρεις μηνιαίες δόσεις ξεκινώντας από τον Απρίλιο.

Συνολικά για το μήνα Απρίλιο το σύνολο της επιδότησης για τα επαγγελματικά τιμολόγια ανέρχεται στα 313 εκατ. ευρώ από 132 εκατ. τον Μάρτιο αύξηση 137%.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Η κρατική επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh τον Μάρτιο για όλα τα νοικοκυριά και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Αφορά σε 540.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προσφέρει έκπτωση για τον Μάρτιο ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh.

Συνολικά, το όφελος για τα νοικοκυριά ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά θερμική MWh ενώ το συνολικό ύψος της επιδότησης από την Κυβέρνηση για τους μη οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου θα ανέλθει σε 43 εκατ. ευρώ για τον Μάρτιο.

Για τον μήνα Απρίλιο οι επιδοτήσεις θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου λόγω της έντονης μεταβλητότητας που παρατηρείται στις τιμές του Φυσικού Αερίου τις τελευταίες εβδομάδες ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για την μέση τιμή που θα διαμορφωθεί.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά-Βιομηχανικά) Τιμολόγια

Συνεχίζουμε την επιδότηση των λογαριασμών Φυσικού Αερίου και τον Μάρτιο και σε όλους τους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων.

Η επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Το συνολικό ύψος της επιδότησης από την Κυβέρνηση για τους μη οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου θα ανέλθει σε 20 εκατ. ευρώ για τον Μάρτιο

Για τους δύο αυτούς μήνες, λαμβάνουμε συνολικά μέτρα που προσεγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ και αφορούν και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Η εκτίναξη των τιμών λόγω της ρωσικής εισβολής αποδεικνύει ότι η ενεργειακή μετάβαση της χώρας είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Η μόνη αξιόπιστη λύση είναι η ταχύτερη απεξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και η δυναμική στροφή στην καθαρή ενέργεια από τις ΑΠΕ. Αυτό επιβάλλεται τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Στόχος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να καταστεί η Ελλάδα μια ενεργειακά αυτόνομη και ανταγωνιστική χώρα, με την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού της. Και ταυτόχρονα να μετατραπεί σε κόμβο διασύνδεσης και μεταφοράς πράσινης ενέργειας για όλη την Ευρώπη.

Με τα μέτρα του Μαρτίου και του Απριλίου, η Κυβέρνηση θα έχει διαθέσει πάνω από 2,3 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές ενισχύσεις και εκπτώσεις από ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας αγγίζουν το 1,261 δισ. ευρώ. Συνολικά σχεδόν 3,5 δισ. ευρώ. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει λάβει τόσο δραστικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών αναλογικά με τον πληθυσμό και τα μεγέθη της οικονομίας.

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση στην ενέργεια θα στηρίζουμε και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο είναι αναγκαίο.

