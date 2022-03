Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: Ιστορική πρόκριση στους “8”

Επική πρόκριση για τους Θεσσαλονικής, μετά από μεγάλη εμφάνιση κόντρα στη Γάνδη.

Μεγάλη πρόκριση με τεράστια οφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο πέτυχε ο ΠΑΟΚ απόψε στην βελγική πόλη Γάνδη νικώντας με 2-1 την τοπική ομάδα και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στην προημιτελική φάση του Europa Conference League παίζοντας μετά από 48 χρόνια στη φάση των "8" μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ουσιαστικός και "διαβασμένος" ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και να εξουθενώσει τους Bέλγους μέσα στη δική τους έδρα με ψυχολογικά αποθέματα και άριστη διαχείριση του παιχνιδιού.

Με επιθετικό πνεύμα και γρήγορο ρυθμό η γηπεδούχος Γάνδη πίεσε στο πρώτο 15λεπτο τον ΠΑΟΚ και δημιούργησε ήδη σε αυτό το διάστημα, δύο καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ.

Η πρώτη έγινε μόλις στο 6' όταν από διαγώνιο σουτ του Τισουντάλι η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από την εστία του Έλληνα γκολκίπερ.

Δύο λεπτά αργότερα ένα σουτ Τισουντάλι, μετά από πάσα του Σάμουάζ πέρασε και αυτό άουτ.

Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να πάρει προβάδισμα με γκολ του Κρέσπο με κοντινό σουτ, στο 20' σε μία φάση γενικής σύγχυσης στην άμυνα των Βέλγων όπου δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν οι γηπεδούχοι την μπάλα μετά από κόρνερ του Μουργκ.

Μετά το γκολ αυτό η Γάνδη αύξησε την επιθετικότητα της πίεσε τον ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα πλήθος φάσεων στην περιοχή του Πασχαλάκη και τελικά ισοφάρισε στο 40' με τον Ντεπουάτρ με κεφαλιά, μετά από ενέργειες και σέντρα του Σάμουάζ προς τον σκόρερ ο οποίος λίγα λεπτά αργότερα έχασε μεγάλη ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ στην εστία του Πασχαλάκη.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο ΠΑΟΚ έκανε μία αλλαγή στο κέντρο της άμυνας όπου αντί του Κρέσπο πέρασε ο Μιχάι και στο 47' ο Σάμουαζ έχασε την πρώτη ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου σουτάροντας από πλεονεκτική θέση άστοχα πάνω από την εστία του Δικεφάλου.

Σύντομα έχασε και ο ΠΑΟΚ μοναδική ευκαιρία με τον Τσούμπα Ακπομ ο οποίος στο 48' βρέθηκε σε θέση βολής αλλά σούταρε άστοχα στην βελγική εστία.

Στο 50' ο Κενυάτης Οκούμου κέρδισε κεφαλιά μετά από κόρνερ, αλλά ο Πασχαλάκης σε πολύ καλή θέση μπλόκαρε σταθερά.

Ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να διαπράττει λάθη στην μεσαία και αμυντική γραμμή δίνοντας χώρο και δυνατότητα στους γηπεδούχους να τον πιέζουν και με συνέπεια να βομβαρδιζεται η εστία του Πασχαλάκη από τις προσπάθειες των παικτών της Γάνδης.

Ο ΠΑΟΚ αφού αντιπαρήλθε την πίεση των Βέλγων και άρχισε να πειθαρχεί και να ηρεμεί το παιχνίδι του, στο 77' βρήκε δεύτερο γκολ με υπέροχο αριστερό σουτ του Ντάγκλας Αουγκούστο στην γωνία, μετά από ασίστ του Βιερίνια.

Σταδιακά και μέχρι τη λήξη ο ΠΑΟΚ κράτησε τον έλεγχο με το υπέρ αυτού σκορ, που δίνει μία πανηγυρική και ενθουσιώδη πρόκριση στην ελληνική ομάδα και βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτήν την δεύτερη μεγάλη νίκη επί της Γάνδης.

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: Οτζίτζα Οφόε, Οβουσου - Τσόλακ

Γάνδη (Χαν Βαιζενμπρουγκ): Ρεφ, Οκούμου, Ενγκαντέ, Τορουναρίνγκα, Κάστρο Μόντεζ (85' Χάνκε-Όλσεν), Κουμς, Οβούσου, Σαμουϊζ, Οφόε (82' Χουιλσάγκερ), Τισουντάλι (82' Μπέζους) και Ντεμπουάτρ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Κρέσπο (46' Μιχάι), Ίνγκασον, Λύρατζης, Σβαμπ (85' Μιτρίτσα), Τσιγγάρας, Μπίσεσβαρ (57' Σίντκλεϊ), Αουγκούστο, Μουργκ (70' Τέιλορ) και Άκπομ (85' Τσόλακ).

