Δολοφονία ομογενούς στις ΗΠΑ: η στιγμή της επίθεσης (βίντεο - ντοκουμέντο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το μοιραίο βράδυ της δολοφονικής επίθεσης, με θύμα την 29χρονη νεατή μητέρα.

Σοκαρισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τα στοιχεία γύρω από την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη με θύμα μια 29χρονη ομογενή. Η νεαρή κοπέλα με καταγωγή από την Τήλο υπέκυψε στα τραύματά της μια ημέρα μετά την επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι της από τον πρώην σύζυγό της.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας διπλανού σπιτιού ακούγονται φωνές και εκκλήσεις της 29χρονης για βοήθεια, κατά την στιγμή της επίθεσης από τον 34χρονο πρώην σύζυγό της. Η τραγωδία σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 στην περιοχή Μασαπίκουα του Λονγκ Άιλαντ, όπου ζούσε η άτυχη Ειρήνη μαζί με την μόλις 17 μηνών κόρη της Αλέσια, την οποία είχε αποκτήσει στη διάρκεια του σύντομου γάμου της με τον 34χρονο.

Στο ίδιο βίντεο, που κάνει το γύρο των social media, ακούγονται οι φωνές και μιας 22χρονης κοπέλας την οποία επίσης τραυμάτισε ο φερόμενος ως δράστης. Η 22χρονη – όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ – υπήρξε σύντροφός του 34χρονου, μετά τη λήξη του γάμου του με την άτυχη Ειρήνη.

Η επίθεση, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο 12 Μαρτίου 2022, περίπου στις 19:00 το απόγευμα. Ο 34χρονος φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα την 29χρονη, να τραυμάτισε σοβαρά το 22χρονο κορίτσι και με το ίδιο φονικό μέσο στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Αμέσως η 29χρονη Ειρήνη, η 22χρονη κοπέλα και ο 34χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου η άτυχη ομογενής κατέληξε την επόμενη ημέρα η 22χρονη εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ ο 34χρονος κατέληξε συνεπεία των τραυμάτων που ο ίδιος προκάλεσε στον εαυτό του, την Τρίτη 15 Μαρτίου.

