Η καλύτερη σπιτική λοσιόν σώματος ενάντια στο κρύο

Με φυσικά συστατικά για extra ενυδάτωση

Τώρα μπορείς να φτιάξεις μια ποικιλία από σπιτικές λοσιόν σώματος εύκολα στο σπίτι, εάν έχεις τα σωστά συστατικά. Τα φυσικά συστατικά που διατίθενται στο σπίτι σου θα ήταν ιδανικά για να φτιάξεις αυτήν την εξαιρετική λοσιόν σώματος. Οι θερμοκρασία έχει πέσει ξανά και το δέρμα σου χρειάζεται extra ενυδάτωση.

Οι λοσιόν σώματος με βούτυρο προτιμώνται από τις περισσότερες γυναίκες που σκοπεύουν να φροντίσουν την υγεία του δέρματός τους κατά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Επειδή τα εκχυλίσματα βουτύρου διεισδύουν βαθιά μέσα στα στρώματα του δέρματος και κάνουν το δέρμα σου λαμπερό και ελκυστικό! Η λοσιόν σώματος και το βούτυρο σώματος (που σου πρότεινα χθες) είναι αβλαβή, καθώς όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παρασκευής είναι φυσικα

