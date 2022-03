Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: Η αντίπαλος στους “8”

Δείτε όλα τα ζευγάρια που ανέδειξε η κληρωτίδα για την προημιτελική φάση του νεοσύστατου θεσμού.



Πραγματοποιήθηκε σήμερα (18/3) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για την προημιτελική και την ημιτελική φάση του Europa Conference League, καθώς και για τον γηπεδούχο του τελικού.

Τη γαλλική Μαρσέιγ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στην προημιτελική φάση του Europa Conference League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (18/3) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στη Μασσαλία στις 7 Απριλίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα μια εβδομάδα αργότερα (14/4).

Οι πρώτες αναμετρήσεις για τους «8» θα διεξαχθούν στις 7 Απριλίου και οι αγώνες ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (14/4), ενώ τα πρώτα παιχνίδια για τους «4» θα πραγματοποιηθούν στις 28 Απριλίου και οι αγώνες ρεβάνς στις 5 Μαΐου. Ο τελικός της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για τις 25 Μαΐου στη "National Arena" των Τιράνων.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

1. Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ρόμα (Ιταλία)

2. Φέγενορντ (Ολλανδία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

3. Μαρσέιγ (Γαλλία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

4. Λέστερ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Α. Νικητής 4-Νικητής 1

Β. Νικητής 2-Νικητής 3

ΤΕΛΙΚΟΣ

Νικητής Α-Νικητής Β

