Κοινωνία

Κακοκαιρία - Μακεδονία: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες σε δυτική και εκντρική Μακεδονία. Πού δείχνει το θερμόμετρο κάτω από το μηδέν.

Χαμηλές παραμένουν οι θερμοκρασίες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, ωστόσο οι χιονοπτώσεις δεν έχουν, μέχρι στιγμής, δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Υπό το μηδέν δείχνει το θερμόμετρο στα χιονοδρομικά κέντρα (-6 στη Βασιλίτσα, -9 στον Βόρα, -5 στο Σέλι). Στη Φλώρινα, την Πτολεμαΐδα και τη Νάουσα, η θερμοκρασία ήταν λίγο νωρίτερα 1 βαθμός, στη Βλάστη Κοζάνης -3, στα Γρεβενά και στο Κιλκίς 2 βαθμοί, στη Βέροια 3 βαθμοί Κελσίου.

Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ημαθία αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται από το 92ο έως το 98ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας - Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), καθώς και στα οδικά δίκτυα προς τα χιονοδρομικά κέντρα Σελίου και 3-5 Πηγάδια.

Στην Πέλλα, είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες από το 20ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άρνισσας - χιονοδρομικό κέντρο Βόρας και στη Χαλκιδική από το 70ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).

Δείτε αναλυτικά που ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, στις 18:30, την Παρασκευή, 18 Μαρτίου:

Ειδήσεις σήμερα:

Μανώλης Ανδρουλάκης: Ο Έλληνας πρόξενος στην Μαριούπολη πέρασε στην Μολδαβία

Δημητρακόπουλος: Ο Πέτρος Φιλιππίδης θέλει να είναι παρών στην δίκη

Ο Μπαράκ Ομπάμα “έκλεισε” στο Netflix σε ρόλο αφηγητή - Δείτε το τρέιλερ