Βενζίνη: Μέτρα για την ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη

Δείτε πως αντιμετωπίζει κάθε χώρα το κύμα των ανατιμήσεων. Ποια δέχεται «κύμα τουριστών βενζίνης» λόγω του πλαφόν που έθεσε στις τιμές χονδρικής.

Οι τιμές πατούν γκάζι και οι οδηγοί φρένο. Κάπως έτσι μπορεί να περιγράψει κανείς την κατάσταση ανά την Ευρώπη, με τις τιμές της βενζίνης να κυμαίνονται στις περισσότερες χώρες κοντά ή και υψηλότερα των 2 ευρώ ανά λίτρο, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την ανακούφιση των ήδη επιβαρυμένων από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος νοικοκυριών. Έκτακτες επιδοτήσεις, επιταγές, πλαφόν στις τιμές των πρατηρίων, αλλά και μείωση των φόρων στα καύσιμα βρίσκονται στο μενού των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί ή βρίσκονται υπό εξέταση. Στην Ελλάδα η επιδότηση ορίστηκε στα 13,3 ευρώ τον μήνα για ένα τρίμηνο - φτάνοντας δηλαδή στα 40 ευρώ (και στα 50 ευρώ ειδικά για τους κατοίκους των νησιών).

Γερμανία

Ο υπουργός Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνερ, προτείνει έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών ανά λίτρο. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα βλέπουν άμεσα την έκπτωση στο πρατήριο καυσίμων και οι πρατηριούχοι θα καταθέτουν την απόδειξη για να λάβουν πίσω το ποσό από το κράτος. Δεν έχει αποφασιστεί η διάρκεια της στήριξης. Να σημειωθεί ότι αυτή την εβδομάδα η τιμή της ντίζελ στη χώρα διαμορφώνεται στα 2,31 ευρώ ανά λίτρο, ενώ της Super E10 στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Το μερίδιο των φόρων στην τιμή είναι 46% για τη Super E10 και 36,3% για την ντίζελ.

Γαλλία

Ουσιαστικά η Γερμανία έρχεται να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία ήδη ανακοίνωσε σχέδιο για έκπτωση 0,15 ευρώ ανά λίτρο στα καύσιμα κίνησης. Η έκπτωση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου και για τέσσερις μήνες. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό, Ζαν Καστέξ, η εξοικονόμηση για όποιον γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 60 λίτρων θα είναι 9 ευρώ. Υπολογίζεται ότι το μέτρο θα στοιχίσει στη γαλλική κυβέρνηση πάνω από 2 δισ. ευρώ.

Ιταλία

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης έχει εστιάσει τη στήριξή της στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αφήνοντας προς το παρόν εκτός πακέτου τα καύσιμα κίνησης. Η μέση τιμή της βενζίνης στη χώρα είναι στα 2,2 ευρώ ανά λίτρο και της ντίζελ 2,3 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με την αρχή προστασίας καταναλωτών Codacons. Πρόκειται για αύξηση 39% και 51% αντίστοιχα σε έναν χρόνο. Η κυβέρνηση δέχεται εντεινόμενες πιέσεις να μειώσει ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Ισπανία

Στις 14 Μαρτίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ (που είναι στο 21%) όπως και του ειδικού φόρου για τους υδρογονάνθρακες. Οι φόροι αντιστοιχούν στο 43% της μέσης τιμής της βενζίνης στη χώρα.

Ολλανδία

Από την 1η Απριλίου θα υπάρξει έκπτωση 17 λεπτών ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 11 λεπτών για το ντίζελ. Ο ΦΠΑ επίσης θα μειωθεί από το 21% στο 9%. Το συνολικό πακέτο θα στοιχίσει 2,8 δισ. ευρώ και όπως ανακοινώθηκε θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών. Να σημειωθεί ότι η τιμή της βενζίνης την περασμένη εβδομάδα εκτινάχθηκε στην Ολλανδία για πρώτη φορά στα χρονικά στα 2,5 ευρώ το λίτρο.

Πορτογαλία

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης η κυβέρνηση Κόστα προσανατολίζεται στο να ανακοινώσεις (ίσως και μέσα στην επόμενη εβδομάδα) μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων, που σήμερα ανέρχεται στο 23%. Υπολογίζεται ότι η μείωση θα αντιστοιχεί σε 15 λεπτά το λίτρο.

Σουηδία

Η κυβέρνηση σχεδιάζει προσωρινό «μαχαίρι» στον φόρο των καυσίμων, που θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής κατά 1,30 SEK (0,12 ευρώ) το λίτρο από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Οκτωβρίου. Παράλληλα θα χορηγηθεί εφάπαξ επίδομα 1.000 SEK (96 ευρώ) σε κάθε ιδιοκτήτη ΙΧ.

Ουγγαρία

Ήδη από τον Νοέμβριο η Ουγγαρία έχει επιβάλλει πλαφόν 1,3 ευρώ το λίτρο στη χονδρεμπορική τιμή της βενζίνης. Αρχικά είχε αποφασιστεί να ισχύσει 3 μήνες, ωστόσο έλαβε παράταση έως και τον Απρίλιο. H μέση τιμή της βενζίνης στα πρατήρια διαμορφώνεται αυτό το διάστημα στα 1,7 ευρώ το λίτρο. Το αποτέλεσμα είναι η χώρα να δέχεται ένα κύμα «τουριστών της βενζίνης» από τα γειτονικά κράτη και σε πολλές περιοχές (ειδικά κοντά στα σύνορα) να παρατηρούνται μεγάλες ουρές στα πρατήρια. Καθώς υπήρχε φόβος σοβαρών ελλείψεων αποφασίστηκε ο κάθε οδηγός να μπορεί να βάζει έως και 25 λίτρα βενζίνης κάθε φορά.

