Φοιτητική στέγη: Επιδότηση στο ρεύμα με αναδρομική ισχύ

Για την επιδότηση αυτή δεν θα ισχύσει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεσή.

«Η επιδότηση στο ρεύμα των φοιτητών με δήλωση της φοιτητικής κατοικίας θα γίνεται μέσω ΑΑΔΕ με αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο, και χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο» τόνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. «Θα πρέπει να υπάρχει συμβόλαιο μίσθωσης» διευκρίνισε στη συνέχεια.

Η Υπουργός πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έρχεται να ενισχύσει τη φοιτητική κατοικία, γι’ αυτό και στο εξής στη δήλωση θα αναγράφεται η φοιτητική κατοικία.

«Η κυβέρνηση πορεύεται με σχέδιο και φοιτητές δεν θα μπορούσαν να μείνουν εκτός αυτού του πακέτου στοχευμένων ρυθμίσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες και στην Ευρώπη, γιατί η ουκρανική κρίση γιατί η κρίση ξεπερνά την Ελλάδα και αφορά όλη την Ευρώπη.

Για τα παιδιά από την Ουκρανία, η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «έχουμε άρει περιορισμούς και διαδικασίες για να εγγράφουν πιο εύκολα το σχολείο».

Περιγράφοντας τις εντυπώσεις της από επίσκεψη σε σχολείο στη Ραφήνα με μαθητές από την Ουκρανία, υπογράμμισε ότι της έκανε εντύπωση πώς «τα δικά μας παιδιά αγκάλιασαν τα παιδιά αυτά. Τα παιδία μας τους μαθαίνανε τα παιχνίδια τους και τα παιδιά από την Ουκρανία τα δικά τους παιχνίδια» τόνισε.

