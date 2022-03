Κοινωνία

Καιρός – θερμοκρασία: Χαμηλότερα κι από τους μείον 11 το πρωί του Σαββάτου

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα και ήδη σε πολλές περιοχές το θερμόμετρο έκανε «βουτιά».

Χαμηλότερα από τους -10 βαθμούς έπεσε η θερμοκρασία το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Σέλι (-11,3 βαθμοί), στον Άγιο Παύλο Ημαθίας (-9,9), στο Παρανέστι Δράμας (-7,4), στον Βώλακα Νευροκοπίου (-6,7), στο Τέροβο Ιωαννίνων (-6,6) και στην Πάρνηθα (-6,5).

Για το υπόλοιπο του Σαββάτου προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ πρόσκαιρες σποραδικές βροχές και στα ορεινά χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι βόρειοι έως ανατολικοί άνεμοι στα πελάγη θα διατηρήσουν την ισχύ τους φτάνοντας κατά τόπους τα 7 έως 8 μποφόρ.

Τέλος η θερμοκρασία στα δυτικά, στο Ιόνιο, στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη θα φτάσει τους 10-12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 8-9 βαθμούς Κελσίου.

