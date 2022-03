Κόσμος

Ουκρανία: Γιγαντώνoνται οι προσφυγικές ροές

Τι ποσοστό των προσφύγων είναι γυναικόπαιδα

Περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν φύγει από την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ανακοίνωσε η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και περίπου 6,5 εκατομμύρια έχουν μετακινηθεί εντός της Ουκρανίας.

«Οι άνθρωποι συνεχίζουν να φεύγουν διότι φοβούνται τις βόμβες, τις αεροπορικές επιδρομές και τις τυφλές καταστροφές», δήλωσε ο επικεφαλής της Υπατης Αρμοστείας Φιλίππο Γκράντι.«Η βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν μπορεί να βάλει τέλος στον φόβο. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο τερματισμός του πολέμου».

Το 90% των Ουκρανών προσφύγων είναι γυναίκες και παιδιά. Οι άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών μπορούν να επιστρατευθούν και οφείλουν να παραμείνουν στην χώρα τους.

Έξι στους δέκα Ουκρανοί πρόσφυγες διασχίζουν τα σύνορα με την Πολωνία. Ο συνολικός αριθμός των Ουκρανών που έχει φτάσει μέχρι σήμερα στην χώρα έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια.

Περί τις 500.000 Ουκρανοί έχουν φθάσει στην Ρουμανία, στους οποίους περιλαμβάνονται πρόσφυγες που διέσχισαν τα σύνορα της Ουκρανίας με την Μολδαβία και κατευθύνθηκαν προς την Ρουμανία.

Τα σύνορα με την Μολδαβία, τα πλησιέστερα στην Οδησσό, έχουν διασχίσει περισσότεροι από 350.000 ουκρανοί πρόσφυγες, οι οποίοι κατευθύνονται μέσω του μολδαβικού εδάφους προς άλλες χώρες.

Περί τις 300.000 πρόσφυγες έχουν εισέλθει στην Ουγγαρία, 240.009 Ουκρανοί κατευθύνθηκαν προς την Σλοβακία, περί τις 185.000 στην Ρωσία και 2.500 στην Λευκορωσία.

