Κοινωνία

Αγία Παρασκευή - Τροχαίο: Φορτηγό παρέσυρε πεζό

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αγία Παρασκευή.

Συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίας οδηγός μικρού φορτηγού έχασε τον έλεγχο, τραυμάτισε πεζό και στη συνέχεια έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος.

Οι αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία πεζό, αλλά και τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος χτύπησε και εκείνος ελαφρά και ήταν σοκαρισμένος από το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διερχόμενος πολίτης δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Τα ακριβή αίτια τού ατυχήματος καλούνται να αποσαφηνίσουν τα στελέχη της Τροχαίας.

