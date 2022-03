Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέο μήνυμα Ζελένσκι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νέο μήνυμα προς το λαό της Ουκρανίας απεύθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook νωρίς την Κυριακή, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι η Μαριούπολη θα μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα εγκλημάτων πολέμου. «Το να το κάνεις αυτό σε μια ειρηνική πόλη, αυτό που έκαναν οι κατακτητές, είναι ένας τρόμος που θα θυμόμαστε στους επόμενους αιώνες».

Είπε ακόμα ότι χρειάζονται ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, παρότι δεν είναι «εύκολες και ευχάριστες».

Περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στη Μαριούπολη για περισσότερες από δύο εβδομάδες, ενώ υφίστανται σφοδρούς βομβαρδισμούς που έχουν διακόψει τις κεντρικές παροχές ηλεκτρισμού, θέρμανσης και νερού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Ζελένσκι διεμήνυσε ότι ο ρωσικός στρατός υπέστη «πρωτοφανείς απώλειες» και ότι ορισμένες ρωσικές μονάδες έχουν «καταστραφεί κατά 80 έως 90%».

«Οι Ουκρανοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πολεμήσουν πιο επαγγελματικά από έναν στρατό που διεξάγει πολέμους για δεκαετίες σε διάφορες περιοχές και συνθήκες. Απαντούμε με σοφία και θάρρος στον μεγάλο αριθμό του εξοπλισμού και των στρατιωτών τους που στάλθηκαν στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε νέο βιντεοσκοπημένο του μήνυμα του.

Πρόσθεσε ακόμα ότι σε περιοχές όπου έχουν λάβει χώρα σφοδρές μάχες, η πρώτη γραμμή άμυνας είναι «γεμάτη με πτώματα Ρώσων στρατιωτών».

«Και αυτά τα πτώματα, δεν τα μαζεύει κανείς. Νέες μονάδες στέλνονται για να προχωρήσουν ακριβώς από πάνω τους», ισχυρίστηκε.

Είπε ότι η Ρωσία συνεχίζει να “στέλνει τους ανθρώπους της στη σφαγή”, ενώ περιέγραψε μια μάχη κοντά στην Τσορνομπαγιόβκα στα νότια, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κράτησαν τις θέσεις τους και έξι φορές απώθησαν τους Ρώσους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: κλειστοί δρόμοι και αλυσίδες

ΗΠΑ - Αρκάνσας: πυροβολισμοί με πολλούς τραυματίες (εικόνες)

ΗΠΑ σε Τουρκία: πάρε F-35 και στείλε S-400 στην Ουκρανία