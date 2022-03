Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τα επεισόδια σε αγώνα

Δύο συλλήψεις μετά τα αγρια επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου. Τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν.

Δύο νεαροί, 17 και 18 ετών, συνελήφθησαν ύστερα από επεισόδια που έγιναν το απόγευμα της Κυριακής σε αγώνα ποδοσφαίρου για τη Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας (ΕΠΣΜ), ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Διάπλαση και τη Νίκη Νεοχωρούδας, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υποστηρικτές της πρώτης ομάδας εισέβαλαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης στον αγωνιστικό χώρο, όπου επιτέθηκαν σε ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας. Όπως έγινε γνωστό, τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν χωρίς όμως να χρειαστεί να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ακολούθησαν τέσσερις προσαγωγές υπόπτων, από τους οποίους συνελήφθησαν οι δύο, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Βίντεο: GRtimes

