Μέσα Μεταφοράς - Οικονόμου: Μειωμένο εισιτήριο σε μαθητές άνω των 18 ετών

Ποιοι μαθητές άνω των 18 ετών δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Τη δυνατότητα μεταφοράς με μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ της πρωτεύουσας θα αποκτήσουν και οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος τους και συνεχίζουν να φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Με σχέδιο είμαστε στο πλευρό όλων των μαθητών», επισημαίνει, στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Οικονόμου.

