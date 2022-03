Κίνα: Συνετρίβη αεροπλάνο με 133 επιβάτες (εικόνες)

Το Boeing 737 έπεσε σε δασώδη περιοχή στην νότια Κίνα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν επιζώντες.

Αεροσκάφος Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 133 άτομα συνετρίβη στην νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκτσού και συνετρίβη στην περιοχή του Γκουανγκσί, προκαλώντας πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή.

Η σωστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.

?Crash site?A Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from China Eastern Airlines had an accident in Teng County, Guangxi and then triggered a mountain fire. At present, the rescue team has gathered, the casualties are still unknown. pic.twitter.com/udlT6qqKWZ