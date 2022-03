Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Οι γονείς του συναντήθηκαν με Γεωργίου και Πλειώτα

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα η συνάντηση των γονιών του αδικοχαμένου Άλκη, με την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Μ.Γεωργίου και τον Εισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου Β.Πλιώτα συναντήθηκαν το πρωί οι γονείς του 19χρονου Άλκη Καμπανού που δολοφονήθηκε στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ.

Οι γονείς του 19χρονου διά του συνηγόρου τους Αλέξη Κούγια είχαν εκφράσει δημόσια την επιθυμία τους να συναντηθούν με την ηγεσία της Δικαιοσύνης και το αίτημά τους έγινε άμεσα αποδεκτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα κατά τη δίωρη παραμονή τους στον Άρειο Πάγο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά με τους χαροκαμένους γονείς να ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να σταματήσει η οπαδική βία.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ξεκίνησε μεγάλη έρευνα για τα φαινόμενα οπαδικής βίας, ενώ ήδη έχουν ασκηθεί οι πρώτες διώξεις για περιπτώσεις οπαδών που φέρονται να δρουν ως εγκληματική οργάνωση.

